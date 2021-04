بشار الأسد يرسل برقية تعزية إلي نظيره العراقي

أرسل الرئيس السوري، بشار الأسد، برقية تعزية إلى نظيره العراقي برهم صالح بفاجعة حريق مشفى ابن الخطيب في بغداد.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن بشار الأسد، عزّي باسمه وباسم الشعب السوري، شعب العراق بالفاجعة التي راح ضحيتها العشرات.

وقالت وسائل الإعلام السورية: “أن الأسد قدم في برقيته، لصالح ومن خلاله إلى الشعب العراقي أحر التعازي وخالص المواساة بهذه الفاجعة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وأذى”.

الجدير بالذكر، أنه يوم السبت الماضي، إندلع حريق في مشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد إلى وفاة 82 شخصا وإصابة 120، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وكانت قد أكدت بعض المصادر الإعلامية في العراق وقوع حادثة انفجار في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد ، أسفرت عن وقوع قتلى و جرحى ، ليلة السبت الماضي.

حيث أفادت المعلومات الأخيرة بارتفاع عدد ضحايا مشفى ابن الخطيب إلى 24 قتيل على الأقل و 32 جريح ، وذلك نتيجة إنفجار عبوات الأوكسجين الموجودة .

و أدى الإنفجار إلى اندلاع حريق كبير في الطابق المخصص للانعاش الرئوي ، وانتشرت النيران بشكل سريع ، وفقأ لقناة السومرية .

و أوضح مدير المدني اللواء كاظم بوهان أن الفرق التابعة له قامت بالاستجابة للحادث بأسرعما يمكن ، لتنقذ حوالي 90 شخص كان موجود في المشفى .

و على أثر الحادثة ، تعالت الأصوات المطالبة بإقالة وزير الصحة ، حيث طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي .

إذ جاء في بيان للمفوضية : “تابعنا حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار قنينة اوكسجين أدت الى احتراق وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين قتيل وجريح”.

و أضاف البيان : “اقل ما يقال عنها انها جريمة بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا (كوفيد-١٩) الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة ل‍وزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي”.

