وفاة لاعب المنتخب الوطني الأردني للملاكمة بضربة قاضية

توفي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات، متأثرا بإصابة تعرض لها في بطولة العالم للشباب بمدينة كالسي البولندية.

و أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية، عن وفاة لاعب المنتخب الأردني عبر منشور على صفحتها على فيسبوك قالت فيه: “إذ تنعى اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلةً برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم من أهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه”.

في وقت سابق، كانت اللجنة الأولمبية الأردنية، قد أعلنت بيان إصابة اللاعب الأردني والتي إستدعت نقله إلى أحد المستشفيات وإجراء عملية جراحية طارئة له.

حيث قالت اللجنة في بيان أصدرته: “تقوم اللجنة الأولمبية الأردنية وبالتنسيق مع الاتحادين الأردني والدولي للملاكمة وبالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة الأردن في ألمانيا بالتواصل المستمر مع الطاقم الطبي للوقوف على حالته الصحية”.

يذكر أنه يوم الجمعة 16أبريل/نيسان الجاري، أصيب صويصات خلال مواجهة في بطولة العالم للشباب، حيث تعرض لضربة قاضية من منافسه خلال المواجهة، نقل على أثرها إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

ومن الأردن ايضا، توفي الفنان الأردني متعب الصقار، صباح يوم السبت الماضي، بعد معاناة طويلة مع المرض،الذي اشتهر بأغانيه الوطنية، التي تعبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن.

ومن أشهر الصقار، أغنية “كندرة الملايين”، التي أداها احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، الذي رشق الأخير الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالحذاء.

ونعاه عدد من الفنانين بينهم المطربة ديانا كرزون، بتغريدة كتبت فيها “خبر حزين.. الصوت النادر والحنون صوت الأردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمة الله، الله يرحمك يا أبو شهد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش عارفه شو أحكي مصدومة كثير بدعيلك بالرحمة رحمة الله عليك يا أطيب قلب”.

وكان الصقار قد نشر مقطع فيديو في فبراير الماضي من على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب مضاعفات الإصابة بمرض السكرى والفشل الكلوي منذ أكثر من عام تقريًبا، وفقا لموقع سكاي نيوز بالعربية.

