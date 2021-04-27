سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2021

ارتفع سعر الدولار في السودان، أمام العملة المحلية، في بداية تعاملات الثلاثاء 27 أبريل 2021، في البنك المركزي، والسوق السوداء.

وتشهد السوق المصرفية في السودان، حالة تذبذب بين الصعود، والهبوط، خلال الشهرين الماضيين، عقب تخفيض الحكومة الانتقالية قيمة الجنيه إلى نحو 7 أضعاف.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، إلى 381.81 جنيه للشراء، و383.72 جنيه للبيع، مقابل 381.74 جنيه للشراء، و383.65 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية “السوداء” في السودان، إلى 395 جنيها، مقابل نحو 392 جنيها أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى نحو 462.31 جنيه للشراء، و 464.62 جنيه للبيع، مقابل نحو461.78 جنيه للشراء و 464.09 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية، عند نحو 465 جنيها.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، إلى مستوى 530.74 جنيه للشراء، و 533.40 جنيه للبيع، مقابل نحو529.83 جنيه للشراء، و532.48 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السودانية غير الرسمية “السوداء” عند مستوى 552 جنيها.

وارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 101.84 جنيه للشراء، و102.35 جنيه للبيع، مقابل نحو101.80 جنيه للشراء، و102.31 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر متوسط سعر العملة السعودية، لدى السوق الموازية، عند نحو 104 جنيهات.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 103.97 جنيه للشراء، و104.49 جنيه للبيع، مقابل نحو103.93 جنيه للشراء و104.45 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية “السوداء”، عند نحو 106.4 جنيه.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 1260.96 جنيه للشراء، و1267.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 1260.31 جنيه للشراء، و1266.61 جنيه للبيع.

التضخم

وتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

يسعى السودان بقوة إلى السيطرة على حالة انفلات سعر الدولار بالسوق المحلية لضمان استيراد السلع الأساسية دون جنون لأسعارها.

وطالبت اللجنة الوزارية السودانية لإنفاذ سياسات توحيد سعر الصرف، الأحد، بضرورة وضع المعالجات المطلوبة لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار الذي طرأ مؤخرا على السوق الموازي.

ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، رئيس لجنة سياسات توحيد سعر الصرف، بحل كافة الإشكاليات التي تعيق عمليات التحويل للمواطن.

وأكد أهمية وضع سياسات محكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة لتفادي أي ارتفاع في أسعار الصرف.

وشدد على ضرورة وضع سياسات، تتوافق مع طلب النقد الأجنبي والعمل على مراجعة سياسة استيراد السكر، وإقامة صرافات بصالات الوصول والمغادرة بمطار الخرطوم الدولي وتفعيل السياسات التشجيعية لتحويلات المغتربين.