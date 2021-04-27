فلسطين تسجل 17 وفاة و 1414 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء تسجيل 17 حالة وفاة و 1414 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وألفين و686 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إنه بعد تسجيل 1414 إصابة جديدة فإن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 91.7 في المائة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2 في المائة، ونسبة الوفيات 1.1 في المائة من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 140 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 على أجهزة التنفس الصناعي.

في سياق متصل، أسفرت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، يوم الجمعة الماضي، في القدس، عن سقوط أكثر من مائة جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية وفي الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 105 فلسطينيين على الأقل جُرحوا نُقِل نحو عشرين منهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أحصت عشرين جريحاً في صفوفها، واعتقلت 44 شخصاً في الاشتباكات، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واندلعت المواجهات عند مدخل البلدة القديمة في القدس، بينما نشرت الشرطة الإسرائيلية مئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة «لاهافا» لهب اليهودية اليمينية المتطرّفة المعادية علناً للفلسطينيين.

وقالت الشرطة إنها نشرت وعززت قواتها على مداخل باب العمود البوابة الرئيسية للقدس القديمة والأحياء المجاورة، ونشرت مئات من رجالها ومن سلاح الفرسان من أجل حماية «حرية التعبير» و«حق التظاهر».

لكن هذه المظاهرة التي قامت بها حركة «لاهافا»، والتي هتف بعض أعضائها «الموت للعرب» بحسب شهود عيان، اعتُبرت خطوة استفزازية، وأدت إلى مواجهات مع الفلسطينيين الذين صادف خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة مظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة، مّا أدّى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة استمر حتى ساعات الفجر. وقالت الشرطة إنها اعتقلت سبعين شخصاً من العرب واليهود، تم تمديد توقيف 64 منهم.

وفي العاشر من الشهر الحالي كان قد تعرض طفل فلسطيني لإصابة بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه اليمنى، أطلقه جنود الاحتلال

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