الخطوط الجوية السودانية العودة براكبة مصابة بكورونا يوقف مسئولين

نفت شركة الخطوط الجوية السودانية صحة ما ورد بوسائل التواصل الاجتماعي عن الراكبة التى كانت من ضمن ركاب سودانير رقم 102 المتجهة من الخرطوم الى القاهرة والتى تبين أنها تحمل نتيجة إيجابية لفحص الكورونا.

واشارت الشركة في بيان توضيحي اطلع عليه المراسل الى ان الراكبة المعنية كانت ضمن ركاب الدرجة السياحية وهي ليست زوجة شخصية عامة ودخولها كان عبر صالة الركاب ولم تمر بصالة كبار الشخصيات وان كل الاجراءات تمت بالصالة العادية.

قرارت

ونوهت الشركة الى ان مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية اتخذ قرارات حاسمة بشأن رحلة العودة من القاهرة للمواطنة السودانية المصابة بكوفيد 19 ومن بينها اخضاع المسئولين فى محطة الخرطوم للإيقاف الفوري

والتحقق معهم حول الواقعة بدءاً من مدير المحطة ورئيس الوردية ومشرف الوردية والكاونتر والموظف الذى قام بالإجراء.

واكدت الشركة انه تم طلب مكتوب من مدير محطة القاهرة وكابتن الطائرة حول ملابسات التى أدت للعودة بالراكبة المذكورة فقط دون بقية الركاب وقد تم استلام التقرير وارساله لسلطة الطيران المدني وجاري تقييمه توطئة لإتخاذ الاجراءات اللازمة.

وشهد مطار القاهرة الدولي قبل ثلاث أيام إقلاع طائرة الخطوط الجوية السودانية براكبة واحدة وإلغاء سفر ما يقارب 29 راكباً فضلاً عن طاقم الطائرة، بعد أن تبين أن المسافرة مصابة بفيروس كورونا

وقد وضحت سودانير ان كانت ضمن ركاب الدرجة السياحية وهي ليست زوجة شخصية عامة ودخولها كان عبر صالة الركاب ولم تمر بصالة كبار الشخصيات وان كل الاجراءات تمت بالصالة العادية.