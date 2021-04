رومانسية زوجة أحمد زاهر في احتفالها بعيد ميلاده الـ46

احتفلت هدي زاهر زوجة النجم أحمد زاهر بعيد ميلاده الـ46، فهو من مواليد يوم 27 أبريل عام 1975، موجهة له رسالة رومانسية عبر حسابها بموقع “انستجرام”.

حيث نشرت صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق :” كل سنه وانت طيب يا أغلي هدية من عند ربنا ليا ضهري وسندي وعزوتي وأهلي.. جوزي وصاحبي واخويا وابويا .. عشرت سنيني وحب العمر كله .. أبو بناتي وحبيبي ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك ابدا يارب واشوفك السنة الجاية محقق اللي لسه بتتمناه”.

ورد زاهر علي رسالة زوجته قائلا :”وانتي طيبة يا روح قلبي يا كل حاجة في حياتي يا اجمل و أعظم نعمة ربنا انعم عليا بيها ربنا يخليكي ليا يا أحلي حبيبة و أعظم زوجة و أحن أم.. بحبك”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

كما حرصت ابنتيه ملك وليلي زاهر علي تهنئته بعيد ميلاده، ونشرت ملك صور تجمعها بوالدها عبر حسابها بموقع “انستجرام”، مصحوبة بتعليق :”عيد ميلاد سعيد لعمودي الفقري بحبك زيزو “.

ليرد قائلا :”وانتي طيبة يا حبيبة ابوكي يا اغلي و اجمل بنوتة في الدنيا ربنا يخليكي ليا يا أطيب انسانة في الكون بحبك يا لوكا “.

كما كتبت ليلي عبر حسابها مهنئة والدها بعيد ميلاده، قائلة :”عيد ميلاد سعيد يا أحلى زوز ، أحبك إلى القمر ولن نعود أبدًا”، ورد زاهر قائلا :”وإنتي طيبة يا أحلي و أطعم بنوتة في الدنيا ربنا يحفظك و يخليكي ليا يا قلبي”.

وحل أحمد زاهر مؤخرًا ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس رفقة زوجته هدى وبناته الأربعة ملك وليلى ومنى ونور.

وقال زاهر عن تفاصيل علاقة الحب التي جمعته مع زوجته قبل ارتبطاهما رسميًا، إن أول لقاء لهما كان خلال عرض خاص لأحد الأفلام السينمائية، ومن ثم تمت خطوبة رسمية بعد عام شهدا خلالها العديد من المشاكل.

وقالت زوجة أحمد زاهر حينما تعرض لأزمة صحية بعد إصابته بمرض نادر في “الغدة الدرقية” دخل بعدها في حالة اكتئاب ويأس، وكانت لديه رغبه في الانفصال والطلاق حتى يموت لوحده في صمت، إلا أنها رفضت وقررت دعمه في مرحلة العلاج.

وفي الحلقة قدمت ليلى زاهر أغنية “صباح ومساء” لفيروز بطريقة أدهشت الحضور لا سيما إسعاد يونس التي قالت إنها مستعدة لاستقبالها للغناء على مسرح البرنامج.

