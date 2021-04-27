المستشار الإعلامي للبرهان لقاء حمدوك في القيادة العامة تاريخي

قال العميد دكتور الطاهر أبو هاجة المستشار الاعلامي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن اللقاء الذي نظمته القيادة العامة للقوات المسلحة للسيد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك

والوفد المرافق له من السادة الوزراء حمل كثيرا من المعاني والرسائل المهمة للغاية حيث قدمت فيه القيادة العامة تنويرا ضافيا حول مراحل تطور القوات المسلحة.

وأضاف ابو هاجة بصفحة القوات المسلحة الرسمية على الفيسبوك وتابعه المراسل أن السيد رئيس المجلس السيادي القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

أبان أن ما انجز من هيكلة وترتيب في الفلسفة التنظيمية والإدارية في القوات المسلحة بعد ثورة ديسمبر المجيدة يوضح بجلاء ملامح الجوانب المختلفة في القوات المسلحة مستقبلاً من حيث العقيدة العسكرية

وواجبات حماية النظام الدستوري والتركيز والاستمرار في بناء قوات مسلحة تحمي الديمقراطية ودولة المواطنة، قوات تتجسد فيها القومية والاحترافية كما العهد بها، قوات مسلحة محمية ومصونة من تدخل الساسة والسياسيين.

العزيمة

واوضح المستشار الاعلامي للبرهان ابوهاجة أن اللقاء يعد لقاءا تاريخياً عبر عن العزيمة والإرادة القوية لدى طرفي الحكم الإنتقالي العسكري والمدني في المحافظة على النموذج السوداني المتفرد الذي ولد بعد ديسمبر نموذج الشراكة بين المدنين والعسكريين

أو كما عبر عن ذلك رئيس الوزراء عندما قال إن القوات المسلحة عبر تاريخها عودت الشعب على الانحياز لخياراته لخلق التغيير المنشود.

واكد المستشار الاعلامي للبرهان ابو هاجة أن الشراكة ستظل صمام الأمان الذي يراهن عليه لوضع اللبنات الأساسية لمستقبل النظام الديمقراطي المنشود النظام الذي يهدف إلى قصد محوري استراتيجي وهو جيش مهني محترف واحد

تذوب فيه القبليات والجهويات جيش يستمد قوته ومنعته من الشعب ويمارس مهامه وواجباته وفقاً للدستور، منوها الى ان اللقاء مثل محطة مهمة جسدت التلاحم والترابط ووحدة الهدف.