السودان.. نشاط السوق السوداء يعود مجددًا ويعصف بالجنيه

عاد نشاط السوق السوداء للنقد الأجنبي في السودان إلى الواجهة من جديد، مسببًا القلق في سوق الصرف السودانية من تدهور حاد في قيمة العملة المحلية “الجنيه”.

ولاحظ متعاملون انتعاشه كبيرة لهذه السوق غير الرسمية بعد فترة هدوء دامت أكثر من شهرين نتيجة تطبيق الحكومة السودانية التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه.

ومع بداية نشاط المضاربين، ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى 395 جنيها للشراء اليوم الثلاثاء، بعد أن كان مستقرا في حدود 378 أكثر من 6 أسابيع، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

ويصف خبراء اقتصاد ما يحدث الآن، بأنه مؤشر خطير يهدد التدابير التي تبناها البنك المركزي في السودان لاستقرار سعر الصرف.

ووفق خبراء، أخفقت الحكومة في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.

و”التعويم الجزئي” للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

وفور صدور القرار، انطلقت مبادرات شعبية تحث الجمهور على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي الحكومي، ووقتها ازدحمت البنوك بالعملاء وتراجعت تعاملات السوق السوداء إلى حد بعيد، كما دعم ذلك تحويلات العاملين في الخارج عبر المصارف.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الناير، إن الحكومة كان عليها توفير محفزات للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.

وأضاف الناير: “كان على أسوأ الفرضيات، زيادة ساعات العمل في البنوك والمصارف، وإنشاء صرافات جديدة تعمل حتى وقت متأخر من الليل”.

وأكد أن التراجع الجديد في قيمة الجنيه وما صاحبه من غلاء في الأسعار، يعد نتيجة حتمية لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون بناء احتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

في الأثناء يواصل الدولار الصعود مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء بالسودان.

هذا ويشهد السوق الموازي السوداني نشاطاً واضحاً بسبب ارتفاع الطلب على الدولار، الأمر الذي أدى لعودة المضاربات من جديد وسط التجار.

وبحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” فقد صعد سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 394 جنيهاً، مقارنة بـ392 جنيهاً في تعاملات الأمس.

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الخضراء كذلك في البنوك المحلية، بشكل طفيف، مع اختلاف السعر من بنك آخر، فقد بلغ سعر الصرف في بنك الخرطوم 383.75جنيهاً.

في حين بلغ سعر صرف الدولار في بنك أمدرمان 382 جنيهاً، أما بنك فيصل 381.7297 جنيهاً للدولار الواحد.

