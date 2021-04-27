السودان الإدارة العامة للطوارئ تطلق تحذيرا للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر

تنوه ادارة الاستعداد المبكر بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة في السودان و بوزارة الصحة ولاية الخرطوم المواطنين اليوم بضرورة توخي الحيطة والحذر من تغير الأجواء خلال الايام القادمة وفقا للتوقعات التي تفيد باحتمال هطول أمطار وزيادة سرعة الرياح في الأيام القادمة.

ونوهت الادارة لعدد من الاحترازات من بينها تجنب ملامسة أماكن مرور التيار الكهربائي، مع مراعاة مراجعة خطوط تيار الكهرباء والآبار غير آمنة القفل وتأمينها مع تجنب استخدام الألعاب ذات الارتفاع العالي

والسريعة عند تلبد الغيوم ونشاط الرياح، كما تنوه بتجنب ممارسة السباحة داخل مجرى النيل نهائيا خلال فترة الخريف حتى للمحترفين.

كورونا

وبخصوص كورونا قالت د. ميادة اختصاصي الصحة العامة إنه يجب أن تكون الصلاة في شهر رمضان ما أمكن في المنزل وإن أصر البعض على أدائها في المساجد يجب التشدد في التقيد بالاحترازات المطلوبة

بأن يحمل كل مصلٍّ سجادته الخاصة معه ويرتدي الكمامة مع الالتزام بأداء الصلاة على أسس التباعد، لافتة إلى أنه يفضل أداء الصلاة في ساحات المساجد للتهوية الجيدة مع تجنب المصافحة عقب الصلاة.

ودعت ميادة للتقليل من الزيارات الاجتماعية والتواصل الرمضاني الذي درجت عليه الأسر السودانية لا سيما زيارات المرضى في المستشفيات وزيارات الأسر فيما بينها وأن يفطر الجميع في منازلهم ويتواصلوا مع بعضهم البعض عبر الهواتف النقالة وتقنيات التواصل الحديثة خاصة التواصل في الأفراح والأتراح

وشددت الدكتورة ميادة على الفئات المستهدفة بالتطعيم الحرص على ذلك في المراكز المخصصة في العاصمة والولايات، مبينة أن لقاح كورونا الموجود في السودان الآن آمن وفعال، موضحة أن آخر يوم للجرعة الأولى سيكون في الـ 30 من أبريل الجاري.

وفي ذات السياق يخاطب وزير الصحة الإتحادي دكتور عمر النجيب افتتاح ورشة “الوفرة الدوائية في السودان التحديات والحلول” غداً الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر الورشة يومي 28 و29 أبريل الجاري بالصندوق القومي للإمدادات الطبية.

ويستعرض خلال الورشة عددا من أوراق العمل منها : (تحليل وضع الوفرة الدوائية في السودان) يقدمها ممثل الإدارة العامة للصيدلة، (ورقة المشاكل التي تواجه المجلس القومي للأدوية والسموم) تقدمها دكتـورة إيمان إبراهيم

(وورقة تحديات وحلول توفير الأدوية الأساسية عبر الإستيراد) يقدمها دكتور يوسف شكاك من غرفة مصنعي الأدوية، (وورقة مساهمة التصنيع الدوائي الوطني في توفير الأدوية الأساسية)

يقدمها دكـتور أحمد البدوي من غرفة المستوردين، والورقة الرابعة (توفير الأدوية الأساسية عبر الهبات والمنح) تقدمها دكتورة إيمان مختار