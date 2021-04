جوارديولا حائر في كيفية إيقاف ثنائي سان جيرمان

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهة فريقه غدًا الأربعاء لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الثلاثاء، والخاص بذلك اللقاء.

واستهل جوارديولا المؤتمر بالحديث عن إمكانية تجديد عقد المدافع جون ستونز: “لا أعرف، هذا ليس من شأني، كانت لديه أوقات جيدة معنا وقدم أفضل مواسمه هذا الموسم، لم يعاني من الإصابات وتمتع بثبات المستوى”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وعن ما يعنيه دوري أبطال أوروبا له: “هذه مسابقة رائعة مثل البريميرليج، البطولتين الأهم، نتواجد في المراحل النهائية وسنحاول الذهاب لباريس للفوز بالمباراة”.

وتطرق إلى رد الفعل بعد التتويج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية: “مع التقدم في العمر، تدرك صعوبة التتويج بالألقاب، إذا بدأت الموسم المقبل وأخبرتني بأنه يتوجب علي الفوز ببطولة بصرف النظر عن نوع تلك البطولة، سأقول لك أن الأمر صعب، كأس الرابطة ليست البطولة الأهم ولكن الأمر لطيف”.

وواصل: “الآن لا أفكر في الفوز بدوري الأبطال، بل الفوز بالمباراة التالية، أخبرت اللاعبين بأن يكونوا أنفسهم ويحاولوا الفوز باللقاء”.

كما تحدث جوارديولا عن تألق نيمار، مع سان جيرمان قائلًا: “أتذكر عندما شاهدت فيديوهات له مع سانتوس، قلت بأن هذا هو ملك سانتوس هو يملك الشخصية ومن الرائع مشاهدته ويحمل البرازيل على كتفه، وأنا على ثقة بأنه لو كان استمر لفترة أطول مع برشلونة لتوجوا بلقبين أو 3 ألقاب في دوري الأبطال، كانوا أفضل 3 في الخط الأمامي واجهتهم (نيمار وميسي وسواريز)، ولكنه فضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، ولم يكن قرارا سيئا، هذه مدينة لطيفة والنادي كذلك”.

أما عن كيليان مبابي، فقال: “لاعب شاب ينتظره عالم كرة القدم، هو بطل فرنسي بالفعل وتوج بكأس العالم، يشبه هالاند في حالة الإعجاب التي أثارها وعدد الأهداف التي سجلها والسرعة التي يتمتع بها”.

وعن الأنباء التي تواترت خلال الفترة الماضية عن عودة جوارديولا لتدريب فريق برشلونة من جديد، أكد المدرب الإسباني بأن هذه الأنباء لا تشغله حاليًا، مؤكدًا “مسيرتي كمدرب لبرشلونة انتهت”.

وأشاد جوارديولا بإمكانيات المدرب رونالد كومان، وأنه قادر على تحقيق مسيرة جيدة مع البرسا، مضيفًا: “كومان مدرب رائع، الأمور انتهت، سأعود لمشاهدة مباراة، لكني سعيد هنا، أملك الرغبة لأن أبلي البلاء الحسن، هذا الأمر الأهم”.

