الخارجية الألمانية تعلّق على قرار التشيك طرد دبلوماسيين روس

علّقت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، على قرار جمهورية التشيك، طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، معربة عن تأييدها للقرار وتضامنها مع براغ.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال رده على سؤال بشأن رد فعل ألمانيا تجاه طرد دبلوماسيين روس من جمهورية التشيك: “بالنسبة للوضع بشأن العلاقات بين جمهورية التشيك وروسيا، فقد تحدثت الأسبوع الماضي عبر الهاتف مع زميلي التشيكي الجديد”، مضيفاً: “وأشرت بوضوح إلى أننا نؤيد القرار، الذي اتخذته براغ بتضامن كبير. هناك إمكانيات متعددة لدعم هذا التأييد”.

وبشأن عمل السفارة التشيكية في روسيا، أشار ماس إلى أن “السفير الألماني في موسكو يقوم بالفعل بتنظيم المساعدة من أجل الحفاظ على قدرة البعثة الدبلوماسية التشيكية في موسكو على العمل”، بحسب وكالة سبوتنيك” الروسية.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت التشيك، طرد 18 موظف من السفارة الروسية لديها، متهمة الاستخبارات الروسية في الضلوع بتفجير مخزن للذخيرة تابع للجيش التشيكي عام 2014.

وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، في بيان، إن بلاده قررت طرد 18 دبلوماسياً روسياً.

وأوضح بابيش، أنهم يعملون لمصلحة المخابرات الروسية، وأن هناك شكوكا جدية بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة بمنطقة فربتيس عام 2014.

وعقب إعلان التشيك طرد دبلوماسيين روس، أعلنت وزارة الخارجية في روسيا مساء الأحد الماضي، عن طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا.

ووصفت الخارجية الروسية قرار براغ، بطرد 18 دبلوماسي روسي من أراضيها، بـ”استعراض هزلي”، فيما اعتبرها الكرملين بأنها “شائنة ولا أساس لها من الصحة”.

وتم استدعاء سفير براغ لدى موسكو، فيتيزسلاف بيفونكا، للاحتجاج على إجراء السلطات التشيكية بحق السفارة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها إن روسيا نقلت للسفير التشيكي، أن 20 موظفا في السفارة التشيكية لدى موسكو هم من الشخصيات الغير مرغوب فيها، وتم أمرهم بمغادرة الأراضي الروسية لغاية انقضاء يوم 19 أبريل.

وأشار البيان إلى أن: “هذا الإجراء يأتي تحت ذرائع واهية بشأن تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية”.

وأكدت الخارجية الروسية أن السياسة العدائية التي تتبعها التشيك ضد روسيا، تشيرؤ إلى الأيادي الأمريكية الخفية والتي تحرض التشيك منذ سنوات.

وقالت الخارجية في البيان: إن “السلطات التشيكية، في سعيهم إلى إرضاء الولايات المتحدة على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة بحق روسيا، حتى تجاوزت سادتها خلف المحيط (الأطلسي) في هذا السبيل”.

