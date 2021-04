ليبيا.. اللجنة العسكرية تعلن الانتهاء من نزع الالغام بطريق سرت مصراته

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، اليوم الثلاثاء، أن فتح طريق سرت مصراته الساحلي (شمال وسط)، وصل إلى مراحله النهائية عقب الانتهاء من نزع الألغام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مدينة سرت بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني، و5 من طرف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

وأفادت اللجنة العسكرية بأن “فتح الطريق سرت مصراته في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية (لم يوضحها)” وفق البيان.

ونقل البيان تأكيد اللجنة “أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية”، دون تحديد موعدا للفتح.

من جانبه أثنى المنفي على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، مؤكدا تخصيص مبلغ مالي لها (لم يحدده) لدعم عملية فتح الطريق، وفق البيان.

كما عقد المنفي اجتماعا مشتركا مع اللجنة الفرعية “المنبثقة عن لجنة 5+5، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنا جهودهم ومجددا التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة” حسب البيان.

وفي شهر فبراير الماضي بدأت الجرافات بإزالة السواتر الترابية من خطوط التماس في الطريق الساحلي في خطوة تمهيدية لفتح الطريق الواصل بين مدينتي سرت ومصراتة بليبيا.

ويرى المراقبون أن خطوة إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس هي بمثابة إنفاذا لقرار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحسب قناة 218.

وذلك من خلال عمليات البدء بإخلاء الطريق الساحلي بما يسمح بتوفير مرور آمن للمواطنين، وتمكين إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المحددة، وفق اتفاق اللجنة العسكرية 5+5.

كما صرَّح العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات سرت- الجفرة التابعة لحكومة الوفاق الغير شرعية، عن إزالة الألغام ومخلفات الحرب في الطريق الساحلي وتأمين الطريق.

وفي تصريح صحفي لداره قال إن فرق الهندسة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق بدأت اليوم في إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق المتفق عليها ضمن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وذلك بعد تأمين المعدات اللازمة للفرق الهندسية.

وأوضح الناطق باسم غرفة عمليات سرت- الجفرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استعداداً لفتح الطريق الساحلي بحسب الاتفاق.

