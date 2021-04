لافروف يحذر الولايات المتحدة من تجاوز “الخطوط الحمر” مع روسيا

أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف أن روسيا عازمة على الرد بحزم على أي تجاوز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية “للخطوط الحمر”.

وفي تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، قال لافروف : “سأقولها مرة أخرى، إذا توقفت الولايات المتحدة عن التصرف من موقع السيد، مثلما قال الرئيس [بوتين] في كلمته أمام الجمعية الفدرالية، وإذا أدركت عدم جدوى محاولات إحياء عالم أحادي القطب وبناء هيكل يخضع فيه الجميع للدول الغربية ويجند فيه المعسكر الغربي الدول الأخرى في جميع قارات العالم ضد الصين وروسيا، وإذا أدركت الولايات المتحدة أن مبادئ مثل احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة في السيادة لم تكتب عبثا في ميثاق الأمم المتحدة، وأن تقوم ببساطة بالتزاماتها القانونية، وإجراء حوار معنا، كما هو الحال مع أي دولة أخرى، يقوم على الاحترام المتبادل وتوازن المصالح، على أساس ميزان المصالح الذي يجب إيجاده … وإلا فإننا لن نتوصل إلى شيء”.

وصرح مضيفاً: “إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا خيارهم. سنعيش إذن في ظروف، إما الحرب الباردة، أو حتى أسوأ. موضحا أنه خلال الحرب الباردة كان التوتر، بالطبع، خطيرًا جدا، أكثر من مرة كانت هناك مواقف محفوفة بالمخاطر، وأزمات. ولكن كان هناك احترام متبادل، وهو الآن غير موجود في المشهد”.

كما نوه في حديثه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قال بوضوح في رسالته، مؤكدا أننا مستعدون لاتفاقيات شاملة إذا كانت تلبي مصالحنا”. مؤكدا أنه “بالطبع سنرد بقسوة على أي محاولات لتجاوز” الخطوط الحمراء “التي، كما سمعتم ، سنحددها بأنفسنا”.

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في روسيا ماريا زاخاروفا، أن روسيا قد وضعت الولايات المتحدة على اللائحة التي تعدها للدول “غير الودية”.

وفي تصريحات تلفزيونية أعلنت زاخاروفا أن :”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مؤخرا على مرسوم يمنع الدول المعلنة غير الودية تجاه روسيا من توظيف مواطنين روس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية”.

وأضافت: “وما هي تلك الدول غير الودية؟ العمل جار حاليا على تحديد القائمة منها.. وكما نعرف فإن القصة كلها بدأت من الخطوة الجديدة من الخطوات غير الودية من قبل الولايات المتحدة.. لعلكم تفهمون، وبإمكاني التأكيد على أن الولايات المتحدة قد تم إدراجها على القائمة المذكورة”، وذلك وفقاً لروسيا اليوم.

