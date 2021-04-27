مصر تدخل مرحلة الفقر الحاد في الموارد المائية

استمراراً لأزمة سد النهضة، صرح رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن مصر دخلت في مرحلة خطرة تواجه فيها فقراً حاد في الموارد المائية.

وصرح المدبولي خلال مؤتمر صحفي أن: “الدولة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وتحلية مياه البحر، وكل ذلك لمواجهة محدودية الموارد المائية”، مشيراً إلى أن مصر تحارب أزمة سد النهضة من خلال جبهات مختلفة.

وقال مضيفاً: “مصر من أعلى الدول في استخدام المياه، ومن أعلى الدول التي تعيد استخدامها وإعادة تدويرها، ومعالجتها”، مؤكدا أن “الدولة تستخدم كل مواردها لاستغلال كل قطرة مياه”، وذلك وفق روسيا اليوم.

وفي السياق، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، على أن مصر لن تتخلى عن قطرة مياه واحدة من حقها في النيل، مؤكداً تكثيف الجهود لحل أزمة سد النهضة .

وقال المدبولي خلال تصريحات صحفية حول أزمة سد النهضة : “الأجهزة والوزارات المختصة تبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على كافة مواردنا المائية، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكثر الدول فى العالم حفاظا وتعظيما لمواردها المائية”.

كما لفت إلى أنه : “وللحفاظ على كل قطرة مياه، تنوعت المشروعات التى نفذتها الدولة ، سواء من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، أومن خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بعد معالجتها بكافة السبل والوسائل المتعارف عليها والمعتمدة دوليا”، وذلك وفق سكاي نيوز العربية.

وفي الشأن، كشف السودان عن تأمينه لأربعة مسارات في قضية سد النهضة، ملوحاً بمقاضاة إثيوبيا.

حيث وضح وزير الري في السودان، ياسر عباس، المسارات الأربعة لبلاده، والتي شملت المسار الفني والتحوطات في سدي الروصيرص وجبل أولياء.

فضلاً عن استعداد الفريق القانوني من أجل مقاضاة شركة ساليني، بحسب ما أورد “السوداني”، وأضاف عباس “أوحتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية”، بالإضافة إلى العمل الدبلوماسي والسياسي.

وفي وقت سابق أعلن السودان عن عزمه مقاضاة شركة ساليني، وهي الشركة المنفذة لسد النهضة، وذلك حال جرى الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوقيع على اتفاق قانوني وملزم.

موضحاً أن بلاده متمسكه بالحوار والتفاوض، بغرض حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي، كما كشف وزير الري السوداني، عزم بلاده إجراء زيارات لعدد من الدول الأفريقية، تبدأ الأربعاء المقبل.

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