روبرت مالي: ناقشت مع شركائنا في الخليج بشأن محادثات الاتفاق النووي

أجرى المبعوث الأميركي إلى إيران، روبرت مالي، اليوم الثلاثاء، نقاشا مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي بشأن “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

حيث ذكر المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي ، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “أجريت نقاشا جيدا هذا الصباح مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن وضع محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة و كذا الأمن الإقليمي”.

وأضاف روبرت مالي قائلا : “نعود إلى فيينا لإجراء الجولة التالية من المحادثات بشأن هدفنا المتمثل في العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتجتمع إيران والقوى العالمية، وهي بريطانيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا وروسيا.في فيينا لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

كما قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من محادثات أعضاء اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة،.وذلك على أن تستمر حتى الثلاثين من أبريل الجاري.

ووفق ما أقرت به وزارة الخارجية الأميركية فإن الهدف من المحادثات,.هو “التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على أي سلاح نووي بشكل نهائي”.

وكان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي،. قد أشار إلى أنه تم التوصل إلى بعض التفاهمات بشأن رفع العقوبات الخاصة بالنفط والبنوك والتعاملات المالية والبتروكيماويات،. لكنه شدد في المقابل على أن طهران ترفض رسميا مقترح رفع العقوبات عنها بشكل تدريجي.

