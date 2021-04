حميدتي يدعو الأطراف التشادية للعمل على وحدة البلاد

دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” الأطراف التشادية إلى العمل على استقرار بلادهم والانخراط في حوار شامل يحافظ على وحدة البلاد.

جاء ذلك خلال تأديته لواجب العزاء لرئيس المجلس العسكري التشادي محمد إدريس ديبي في وفاة والده، الرئيس الراحل إدريس ديبي أتنو، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

كما أدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة واجب العزاء لأسرة الرئيس الراحل ممثلة في أشقائه وأبنائه بمنزل الراحل.

وعدّد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة خلال حديثه مآثر الرئيس الراحل وأدواره الكبيرة التي كان يقوم بها تجاه الإقليم والمنطقة، لا سيما جهوده في توقيع اتفاق جوبا للسلام في السودان.

وأكد حميدتي مساندة حكومة الفترة الانتقالية للشعب التشادي حتى يتجاوز هذه المرحلة، ودعا سيادته الأطراف التشادية المختلفة، إلى العمل على استقرار بلادهم والانخراط في حوار شامل يحافظ على وحدة البلاد.

من جانبه عبّر دوسة ديبي اتنو شقيق الرئيس الراحل، عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لتقديم واجب العزاء، مؤكداً أن أسرة الراحل تقدّر وقفة الشعب السوداني ومشاطرتهم أحزانهم، مشيراً إلى أن الأمر يعبّر عن معدن السودانيين الذين جُبلوا على طيب المعشر واحترام الجوار.

على صعيد موازٍ، قام رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي،بتعيين الجنرال محمد إدريس ديبي، باهيمي باداكي ألبير رئيساً للحكومة الانتقالية، الذي يعتبر أحد قادة الأحزاب السياسية المقربة من الرئيس الراحل.

وقد كان باهيمي باداكي قد حل ثانياً في نتائج الانتخابات الأخيرة، بنسبة أكثر من 10%، التي فاز بها الرئيس الراحل قبل مقتله في مواجهة مع المتمردين شمال البلاد.

كما التقي رئيس الوزراء الجديد برئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي إتنو، عقب أيام فقط من إعلان وفاة ديبي الأب، مع رؤساء الوزراء السابقين، ضمن المشاورات التي أجرها دييي الابن مع الشخصيات السياسية المرجعية في البلاد.

وكانت الأحزاب السياسية المعارضة، قد طالبت وساطة دول الساحل الخمس، لدى لقائها بالرئيسين النيجري والموريتاني بتعيين رئيس وزراء تواقفي يحظى بقبول الأغلبية، بحسب أحد شروطها للحوار الشامل مع المجلس العسكري الانتقالي.

