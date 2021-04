الإمارات تسمح بحضور 30 بالمئة من الجماهير لنهائي كأس رئيس الدولة

أقرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، السماح لعدد معين من جماهير كرة القدم، بحضور نهائي كأس رئيس الدولة، الشهر المقبل.

وصرحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على حسابها الرسمي: “تقرر إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 2021، يوم الأحد 16 مايو 2021، بين الفريقين المتأهلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30 بالمئة، وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية”.

كما سيستضيف استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين، المباراة النهائية بين ناديي شباب الأهلي والنصر.

وستكون هذه أول فعالية رسمية في الإمارات، يسمح بحضورها الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط.

وأضافت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث : “وذلك مع مراعاة التزام المشجعين بإبراز نتيجة فحص كوفيد-19 السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة”.

وأكدت الهيئة أنه عليه، سيتم تقييم التجربة وإعادة النظر في عودة الجماهير إلى المدرجات خلال المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

