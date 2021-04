الذهب ينخفض رسمياً فيما يرتفع في السوق السوداء والفارق 15 ألف

قامت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، بتخفيض سعر الذهب الرسمي في سوريا، فيمال تبقى الأسعار أعلى بكثير في السوق السوداء.

وأعلنت “جمعية الصاغة” عن سعر الذهب في نشرتها اليومية للأسعار حيث ورد أن: “سعر الذهب الرسمي في سورية انخفض اليوم الثلاثاء 27 نيسان 2021. ليصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى حدود 140,000 ليرة سورية للمبيع، و139,500 ليرة للشراء”.

ونشر موقع “الليرة اليوم” بياناً لأسعار شراء الذهب في سوريا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 155,467 ليرة سورية للمبيع و151,455 ليرة للشراء بتوقيت 4:30 مساءاً في العاصمة دمشق.

والعيار 18 سجل في دمشق سعر 133,645 ليرة للمبيع و129,778 ليرة للشراء. في حين بلغ في حلب 133,623 ليرة للمبيع و130,186 ليرة للشراء. وفي إدلب 133,527 ليرة للمبيع و130,951 ليرة للشراء.

وفي سياق متصل، أصدرت اليوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، قراراً وضعت فيه حداً مسموحاً به لأرباح 18 سلعة مستوردة ومنتجة محلياً.

وشمل قرار وزارة التجارة الداخلية السلع التالية: “الألبسة والأحذية بكافة الأنواع والأقمشة والمنسوجات وألعاب الأطفال والأدوات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى الدهانات والإطارات والورق”.

وبذلك أصبح متوسط الربح :” 10% للمستورد من قيمة الاستيراد، و7% لتاجر الجملة والموزع و30 % لتاجر المفرق في حال كانت مستوردة. أما المصنعة محليًا فأصبحت 25 % من تكاليف الإنتاج للمنتج، و7% لتاجر الجملة والموزع، و30% لتاجر المفرق، وذلك وفقاً لموقع الليرة اليوم.

وفي الشأن السوري، أصدرت وزارة المالية السورية، أمس الإثنين، قراراً بالحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري أيمن جابر.

كما شمل القرار، الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من “المخالفين” وأموال زوجاتهم إن وجدت، بحسب ما جاء على موقع “الاقتصادي”.

كما تناول قرار الحجز، الشركة العالمية لتوزيع المعادن (ميتال) اللبنانية، وفائز شاهين، وأيمن جابر، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 6 لعام 2020.

وتضمنت القضية (رقم 6) مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها نحو 704.35 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة 89.3 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى 20 ألفاً+ 89 مليوناً و273 و478 ليرة سورية.

