تفاصل العرض الذي تلقاه ميسي من باريس سان جيرمان

كشفت شبكة TNT أن المفاوضات بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان والتي تحدثت عنها بعض الصحف في الفترة الماضية قد وصلت إلى صيغة للعرض الباريسي.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة بالفعل.

وحول ذلك قالت TNT إن باريس سان جيرمان قد أخذ زمام المبادرة في السباق من أجل ضم ليونيل ميسي وقد قدم بالفعل عرضًا لضمه لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي، حسبما أفاد (جول العربي)

الشبكة أشارت إلى أن الأمر هذه المرة وصل إلى حيز التنفيذ، حيث لم تقتصر المفاوضات بين الطرفين على كونها مجرد تكهنات صحفية بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني.

ولم يتحدث قائد نادي برشلونة والهداف التاريخي لهم مع أي شخص من غرفة الملابس الباريسية سواء بين زملائه السابقين هناك أو مواطنيه على شاكلة أنخيل دي ماريا وباريديس.

ميسي يخطط لعدم اتخاذ أي قرارات حتى نهاية الموسم وقد سئم من التكهن بمستقبله، من بين العديد من الاحتمالات التي لا نهاية لها بالطبع منذ أن باتت فرضية رحيله عن برشلونة مطروحة.

ومع اقتراب نهاية الموسم والاقتراب أيضًا من موسم الانتقالات الصيفية، ستبدأ الأخبار حول مستقبل النجم الأرجنتيني في العودة لتصدر عناوين الصحف والمواقع من جديد بقوة كبيرة.

الجدير بالذكر أن ميسي قد أعلن البقاء ضمن صفوف برشلونة ومن خلاله أنهى الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي كما طلب أولًا.

وقبل أيام أفاد تقرير صحفي إسباني إلى أن زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، تبحث عن منزل آخر لعائلاتها خلال الأيام الجارية.

ومن المعروف أن عقد ميسي مع النادي الكاتالوني ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن بشأن تمديد التعاقد.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قولها إن أنتونيلا زوجة ميسي تبحث هذه الأيام عن منزل جديد في لبدة “عراف” القريبة من مدينة برشلونة كنوع من التغيير وإيجاد مكان راقٍ بعيدًا عن الزحام.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن بحث زوجة ميسي مع منزل جديد في مدينة برشلونة، من شأنه أن يشير إلى أن البرغوث قد يجدد عقده مع الفريق الكاتالوني.

