روحاني يأمر بالتحقيق في التسجيلات المسربة لوزير الخارجية جواد ظريف

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني بفتح تحقيق في التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية جواد ظريف الذي انتقد فيه الحرس الثوري الإيراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن “الرئيس روحاني أمر وزارة المخابرات بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن تسريب التسجيل الصوتي”.

وأضاف ربيع أن السلطات الإيرانية تنتظر عودة وزير الخارجية ظريف من رحلته في العراق، وستستفسر منه بعد ذلك عن التوضيحات اللازمة لتوضيح سوء التفاهم. وتابع بالقول إن “هذا الملف هو بالفعل مقتطف من مقابلة طويلة جداً، وتم تسريبه من أجل نوايا شريرة”.

ووصف المتحدث سرقة الملف الصوتي بأنها “مؤامرة ضد الحكومة والنظام والمصالح الوطنية الإيرانية”.

وكان وزير الخارجيّة الإيراني، محمد جواد ظريف ، قد قال في تسجيل صوتي مسرّب إن بلاده خسرت في سوريا، بسبب تدخلها المفرط.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية تسجيلا صوتيا مسربا من لقاء أجراه ظريف مع الصحافي الاقتصادي الموالي للحكومة، سعيد ليلاز في آذار الماضي قال فيه إن قائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني كان يفرض شروطه عند ذهابي لأي تفاوض مع الآخرين بشأن سوريا، وأضاف: “لم أتمكن من إقناعه بطلباتي. مثلا طلبت منه عدم استخدام الطيران المدني في سورية ورفض”.

وأكّد “ظريف” أن بلاده “خسرت كثيرًا” ملف الاتفاق النووي، بسبب “تدخلنا المفرط” في الأزمة السورية.

وزاد: “في إيران السياسة الميدانية والعمليات العسكرية هي التي تقود الدبلوماسية وليس العكس. في إيران سياسة البلاد تابعة لسياسة الميدان بينما الأصل عكس ذلك”.

واشتكى وزير الخارجية الإيراني، من تهميش الخارجية لصالح “الحرس الثوري” قائلاً: “أحضروا الأسد إلى إيران بدون علمي”، كذلك من حجم تدخلات “الحرس الثوري” بسياسية إيران الخارجية، لا سيما من قبل القائد السابق لفيلق “القدس”، قاسم سليماني، قبل اغتياله.

وأكد ظريف في التسجيل، أن جهله بزيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى إيران قبل أربع سنوات، دفعه للاستقالة.

وأضاف: “نسقنا للزيارة أنا وسليماني، ولكن عندما أحضروه لم أكن على علم بذلك، فقد شاهدت الخبر على شاشة التلفزيون”، وفق “إيران إنترناشيونال“.

وأشار أيضاً إلى أنه لأول مرة منذ رفع العقوبات الأميركية عن شركة الطيران الوطنية الإيرانية “هما”، حذره وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جون كيري، في حزيران (يونيو) 2016 من أن الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا زادت ستة أضعاف، موضحاً أنه كان يجهل ذلك.

وبحسب ظريف فإنه كان يجهل أيضاً العديد من القضايا الإقليمية التي قام بها “الحرس الثوري” الإيراني، مشيراً إلى أنه سمع من كيري ذات مرة أن إسرائيل هاجمت “الحرس الثوري” 200 مرة في سوريا.

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