أبانت قرعة كأس العرب 2021، عن مواجهات “نارية” بين المنتخبات العربية، أبرزها مواجهة “كلاسيكية” بين الجزائر ومصر وسحبت قرعة كأس العرب ، البطولة الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء.

حيث وضعت قرعة كأس العرب المنتخب المصري مع نظيره الجزائري، في المجموعة الرابعة، بالإضافة للفائز من لقاء لبنان وجيبوتي، والفائز من لقاء ليبيا والسودان.

كما وقعت قطر المستضيفة إلى جانب العراق في المجموعة الأولى، بانتظار الفائز من لقاء البحرين والكيوت، والفائز من لقاء عمان والصومال، ليكتمل الشكل الرباعي للمجموعة.

أما بخصوص المجموعة الثانية، فضمت كلا من تونس والإمارات وسوريا، بالإضافة للفائز من لقاء موريتانيا واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة لقاء قمة آخر، بين السعودية والمغرب، إلى الجانب الفائز من الأردن وجنوب السودان، وفلسطين وجزر القمر.

وستنطلق البطولة في مطلع ديسمبر المقبل، بدور الملحق أولا، ثم دور المجموعات الذي سيضم 16 منتخبا.

The post قرعة “نارية” في كأس العرب.. مصر أمام الجزائر والسعودية تواجه المغرب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ