المتحدث باسم الرئيس التركي : محادثاتنا مع مصر الأسبوع القادم ستُساعد على إنهاء الحرب في ليبيا

أنقرة 27 أبريل 2021 ( وال ) – قال المتحدث باسم الرئيس التركي ” إبراهيم قالن ” إن المحادثات التركية مع مصر الأسبوع المقبل ستساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وأوضح ” قالن ” في تصريح نقلتها وكالة ” رويترز ” أن رؤساء المخابرات ووزيري خارجية البلدين على اتصال وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو المقبل.

وأشار إلى أن التقارب بين تركيا ومصر سيساعد بالتأكيد على تحسين الوضع الأمني في ليبيا ، مؤكدا بأن مصر لها حدود طويلة مع ليبيا وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدًا أمنيًا لمصر. (وال- أنقرة)

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