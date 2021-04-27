ألمانيا تقدم تمويلا ماليًا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا في ليبيا

طرابلس 27 أبريل 2021 (وال)- أعلنت الحكومة الألمانية تقديم 5 ملايين، و973 ألف دولار لمنظمة يونيسف، للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا في ليبيا، والتخفيف من آثاره الاقتصادية.

وأوضحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أن التمويل يستهدف 4 ملايين و800 ألف شخص، بينهم 409 آلاف مهاجر، و274 ألف نازح.

ويركز التمويل على تنظيم حملات مجتمعية لتعزيز حماية الطفل، إضافة إلى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات الصحية، بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات والقطاع الخاص. (وال- طرابلس)

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