قطر تعلن عن ترحيبها بمبادرة روسيا لأمن الخليج

رحبت دولة قطر على لسان سفيرها في موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، بمبادرة روسيا للأمن الجماعي في الخليج وإقامة حوار بينها وبين إيران.

وفي هذا الخصوص قال السفير القطري لدى موسكو في لقاء صحفي: “نرحب بكل المبادرات الخاصة بالأمن الجماعي في منطقة الخليج. نحن على قناعة بأن الحوار العربي مع إيران ممكن بل ضروري للمصلحة العامة”. بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: “نقيم إيجابيا دور روسيا وموقفها الحكيم حول تعزيز العلاقات بين دول منطقتنا. ونأمل من جانبنا في أن يكون هناك تفاهم بين كل دول المنطقة”.

وقال: “أكدت الدوحة مرارا استعدادها للعب دور الوساطة بين أشقائنا في دول الخليج وإيران وكذلك في المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحكومة الإيرانية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد عبرت الاسبوع الماضي عن ترحيبها بأي تقارب سعودي إيراني، مؤكدة أن أي مباحثات بين الجانبين ستنعكس إيجابا على المنطقة.

تأتي هذه التصريحات عقب أنباء تحدثت عن اجتماع بين وفدين سعودي وإيراني جرى في العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق من هذا الشهر.

حيث قالت كبيرة المستشارين في قسم التخطيط السياسي الخارجي بوزارة الخارجية الروسية، ماريا خودينسكايا-غولينيشيفا: “سنرحب بأي تقارب بين إيران والسعودية مثلما رحبنا بانتهاء الخلاف العائلي بين قطر والرباعية العربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)”. بحسب روسيا اليوم.

وأضافت: “هذا الأمر سيؤدي إلى تداعيات جيدة في كل من سوريا وليبيا واليمن على وجه الخصوص”.

وتابعت: “ذلك بالطبع سيؤثر إيجابيا على الأوضاع في المجال الأمني بالمنطقة، كما سيعطي فرصا إضافية لتمرير مفهومنا (حول إرساء الأمن في منطقة الخليج)”.

وفي السياق، رحب السفير الإيراني في العراق بالوساطة التي تقوم بها الحكومة العراقية لتقريب العلاقات الإيرانية مع العالم العربي بما يصب في مصلحة المنطقة.

تأتي تصريحات السفير إيراج مسجدي بعد تداول أنباء عن لقاء وفدين سعودي إيراني في العاصمة بغداد في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي هذا الخصوص قال مسجدي إن “الجمهورية الإسلامية تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع”.

وأضاف مسجدي “أن إيران تدعم العراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة، مشددا على أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار”.

واعتبر السفير الإيراني أن “تواجد العسكريين الأمريكيين لا يصب في مصلحة العراق والمنطقة”، وقال إن “قوات العراق ودول المنطقة قادرة لوحدها على تأمين أمنها”. وأضاف أن “ملف اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس تتم متابعته من قبل إيران والعراق على المستويات القضائية والسياسية والدولية”.

