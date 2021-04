قال مدرب منتخب السودان هوبير فيلود، اليوم الثلاثاء، إنه يفكر حاليًا في مواجهة صقور الجديان ضد ليبيا في تصفيات كأس العرب.

وأضاف فيلود: “لا نفكر في بطولة كأس العرب بشكل كامل، نركز حاليًا على تجاوز ليبيا”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وضمت المجموعة الرابعة، الجزائر ومصر، والفائز من لقاء لبنان وجيبوتي، والفائز من مواجهة منتخب السودان وليبيا.

وتابع مدرب السودان “ليبيا منتخب جيد وكبير مثل السودان، نتساوى معه في القيمة الفنية مع تقارب المستوى”.

ونوه مدرب منتخب السودان “حال تجاوز ليبيا، سنخوض مباريات قوية بمثابة بروفة قوية لتحضير الفريق لنهائيات أمم أفريقيا 2022”.

واسفرت قرعة كأس العرب 2021، عن مواجهات “نارية” بين المنتخبات العربية، أبرزها مواجهة “كلاسيكية” بين الجزائر ومصر وسحبت قرعة كأس العرب ، البطولة الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء.

حيث وضعت قرعة كأس العرب المنتخب المصري مع نظيره الجزائري، في المجموعة الرابعة، بالإضافة للفائز من لقاء لبنان وجيبوتي، والفائز من لقاء ليبيا والسودان.

كما وقعت قطر المستضيفة إلى جانب العراق في المجموعة الأولى، بانتظار الفائز من لقاء البحرين والكويت، والفائز من لقاء عمان والصومال، ليكتمل الشكل الرباعي للمجموعة.

أما بخصوص المجموعة الثانية، فضمت كلا من تونس والإمارات وسوريا، بالإضافة للفائز من لقاء موريتانيا واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة لقاء قمة آخر، بين السعودية والمغرب، إلى الجانب الفائز من الأردن وجنوب السودان، وفلسطين وجزر القمر.

وستنطلق البطولة في مطلع ديسمبر المقبل، بدور الملحق أولا، ثم دور المجموعات الذي سيضم 16 منتخبا.

وحضر مراسم القرعة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (FIFA) والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري.

وشارك في سحب القرعة، النجوم وائل جمعة (مصر)، ونواف التمياط (السعودية)، وهيثم مصطفى (السودان)، ويونس محمود (العراق)، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

The post أول تعليق لمدرب منتخب السودان عقب قرعة كأس العرب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ