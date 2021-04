نقل حاويات أكسجين من مدينة دبي الإماراتية إلى الهند

قامت القوات الجوية الهندية،اليوم الثلاثاء، بنقل حاويات أكسجين من مدينة دبي الإماراتية إلى الهند للاستجابة للطلب المتزايد على الأكسجين.

حيث ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “نقلت القوات الجوية الهندية 6 حاويات أكسجين من دبي إلى الهند للاستجابة للطلب المتزايد على الأكسجين وسط الارتفاع القياسي بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.

ومن طرفها، أقرت صفحة القوات الجوية الهندية على تويتر: “نقلت طائرة C-17 ست حاويات أكسجين مبردة من مطار دبي وهبطت في قاعدة باناغاره الجوية هذا المساء”.

مضيفة : “بعدها، تم نقل حاويات الاوكسجين جوا من جايبور إلى قاعدة جامناغار الجوية”.

وكذلك ارتفعت أسعار الأكسجين اللازم لإنقاذ حياة الحالات الحرجة لكورونا في الهند لأكثر من الضعف، بينما قفزت الأدوية التي يستخدمها المرضى لأكثر من 10 أمثال سعرها الطبيعي.

كما يحذر الأطباء في الهند من انفجار أكثر خطورة للوضع المتأزم مع وباء “كوفيد-19“، حيث ينهار المرضى على عتبات المستشفيات المكتظة، ويشبه المسؤولون الأكسجين بـ”الذهب”.

واليوم الثلاثاء، سجلت الهند أكثر من 320 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث تشهد البلاد موجة مروعة من الإصابات والوفيات بسبب الجائحة، وبدأ النظام الصحي المتداعي في الحصول على دعم هو في أشد الحاجة إليه من دول أجنبية.

ورفعت الإصابات الجديدة إجمالي الحالات إلى 17.6 مليون إصابة في الهند، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.

