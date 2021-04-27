صدور رواية جديدة بعنوان: خربة الشّيخ أحمد” لعيسى الشّيخ حسن

دمشق 27 إبريل 2021 (وال) صدرت حديثًا عن دار “موزاييك” للدراسات والنشر في إسطنبول رواية “خِربة الشّيخ أحمد”، للكاتب والشاعر السوري، عيسى الشّيخ حسن.

تدور أحداث الرواية الواقعة في 315 صفحة من القطع المتوسط، في الشرق السوري (شرق الفرات، أو منطقة الجزيرة)، في ثمانينيات القرن الماضي.

الناشر يصف الرواية بأنها “تجربة روائية جديدة تصوّر أدق التفاصيل في حياة أبناء المنطقة الشرقيّة (الشّوايا) في تلك الفترة، تفاصيل لم يتطرق إليها أحد بهذا القرب من قبل؛ المواسم، والبيوت، وعادات الزواج، و”الحيار”، وأحاديث “التعاليل”، والثأر، والأنساب، وغير ذلك من تفاصيل المجتمع السوري في مداه في شرق الفرات”.

يتكئ الشيخ حسن، بحسب الناشر، على موروث ومفردات تلك القرى في البناء السردي للرواية، بأسلوب “سلس قريب غير متكلّف يُقرّب القارئ من بيئة القصة، ليشعر أنه يعرفها، وإن لم يكن سمع بها من قبل، معتمدًا على حوارات باللهجة “الشّاوية”، التي تتضمن الأمثال، وأهازيج الحصاد، وبعض الأشعار الكردية، ويُلاحظ أن المفردات منتقاة بعناية، وذات جذور فصيحة”.

يذكر أن عيسى الشيخ حسن: شاعر من مواليد 1965 في قرية أم الفرسان/ القامشلي.

يقيم في الخليج، لديه أربعة دواوين شعرية، آخرها ديوان “مرّوا عليّ”، الصادر منذ أيام، عن دار نينوى، بعد “أناشيد مبللة بالحزن”، و”يا جبال أوبي معه”، و”أمويون في حلم عباسي”.

حاز العديد من الجوائز، منها جائزة الشارقة في دورتها الخامسة، وجائزة عبدالوهاب البياتي في دورتها الأولى، كما نُشرت له العديد من المقالات الأدبية.(وال ـ دمشق) ح م

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