وفاة لاعب المنتخب الأردني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات

بولندا 28 إبريل 2021 (وال) توفي الملاكم الأردني “راشد صويصات” ليلة الإثنين الماضية ،متأثرا بإصابته التي تعرض لها في بطولة العالم للشباب في بولندا.

هذا وأعربت اللجنة الأولمبية الأردنية ـ في بيان لهاـ عن حزنها العميق وألمها الشديد لوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب.

يذكر أن البطولة أقيمت في مدينة كالسي البولندية ، حيث نعت اللجنة الأولمبية الأردنية المتمثلة في رئيسها السمو الأمير “فيصل بن الحسين” وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية الفقيد “صويصات” ، مقدمة لأهله وزملائه وأصدقائه خالص العزاء والمواساة . (وال ـ بولندا) م ب

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