العراق .. مفوضية الانتخابات تدعو للمراقبة الدولية

أكدت مفوضية الانتخابات العليا في العراق دعوتها لأكثر من 75 سفارة و منظمة عالمية و جهة دبلوماسية من أجل مراقبة سير الانتخابات التشريعية القادمة .

حيث قالت جمانة الغلاي ، الناطقة باسم مفوضية الانتخابات ، أن ” مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الادارة الانتخابية عباس فرحان ” .

و أوضحت أن الهدف من اللجنة هو تنسيق العمل لتوجيه 75 دعوة لسفارات اجنبية ومنظمات دولية للاشراف على الانتخابات المقبلة ” ، وفقأً لقناة العالم .

و أشارت إلى أن ” رئيس مجلس المفوضية جليل عدنان خلف زار العديد من السفراء وممثلي السفارات وابدوا رغبتهم ايضا والمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية المقبلة ” .

كما نوهت جمانة إلى أن ” عملية المراقبة لا تقتصر على المراقبة الدولية فقط وانما هناك مراقبة من منظمات مجتمع مدني ووكلاء الاحزاب السياسية ” .

هذا و تشير المعلومات إلى أن بعض الجهات في الحكومة العراقية ترفع مطالبها لاستقطاب مراقبين دوليين من أجل الإشراف على سير الانتخابات القادمة بشكل نزيه .

حيث قال حسن ناظم الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير ثقافتها أن هناك أطراف حكومية تطالب بوضع الانتخابات القادمة تحت الإشراف الدولي .

و أضاف ناظم أن “هناك اهتماما جديا من الحكومة بمسألة الانتخابات، وترغب بمراقبة جدية دولية لضمان نزاهتها ” ، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم .

ويشار إلى أنه تم تحديد السادس من يونيو / حزيران موعداً لبدء الانتخابات النيابية العراقية ، إذ تقوم بعض الأطراف بمحاولة تأجيلها لأسباب غير معروفة .

و في السياق الانتخابي ، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الانتخابات في موعدها المحدد ولن يتم تأجيلها أبدا.

وصرح الكاظمي عبر تويتر: “ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة” ، “هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل”.

واختتم قائلاً: “الانتخابات في موعدها، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة”، وذلك حسب ما ورد في سبوتنيك.

