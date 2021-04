الصحة الأردنية : حوالي 700 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردينة في بيان لها أن عدد المواطنين الذين تطعّموا بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد وصل إلى 695 ألف مواطن .

حيث قال عادل البلبيسي الأمين العام لوزارة الصحة أن يتم العمل على مرحلتين ، “لمرحلة الأولى وصلت إلى 695 ألف مواطن ، أما الثانية فكان عدد المستفيدين منها 137 ألف مواطن ، كما تخلف 200 ألف شخص عن مواعيد تلقي الجرعة الأولى من المطعوم”.

وأشار إلى أن ” الوزارة تسعى للوصول إلى صيف آمن، من خلال إعطاء من 2 إلى 3 ملايين جرعة ضد فيروس كورونا حتى حلول الـ 30 من شهر حزيران المُقبل”، وفقاً لما ذكرت قناة المملكة .

ليضيف أن “وزارة الصحة تعاقدت لشراء نحو 11 مليونا من لقاحات كورونا،موزعة على نحو 5 ملايين من شركة (فايزر) ، و2 مليون من لقاحات (سينوفارم)، و2 مليون من لقاحات (أسترازينيكا) ، و2 مليون متنوعة اللقاحات لأنها تأتي من مرفق كوفاكس” .

وفي السياق كانت قد أكد الأمين العام في وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، استعداد الوزارة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، عبر تلقي اللقاح والاستمرار بتطبيق إجراءات السلامة العامة.

وقال الأمين العام لوزارة الصحة، خلال استضافته على قناة “المملكة”، إن :”دولا إقليمية ودولية تعاني الآن من موجة ثالثة من الفيروس..متوقعة الثالثة بسبب المتحورات، التي تضرب في مختلف أنحاء العالم والمتحور البريطاني السائد حاليا”.

وأضاف: “نحن نستعد للموجة الثالثة من خلال زيادة عدد الأسرة وتدريب الأطباء”، ونأمل أن تمر بـ “أقل الخسائر”، بحسب وكالة “عمون” الأردنية.

وأكد البلبيسي أنه تم توفير “أكثر من 4600 سرير إضافة إلى ألف سرير للعناية المركزة، وكذلك ألف جهاز للتنفس الاصطناعي”، بالإضافة إلى “تدريب أطباء على العناية الحثيثة ورفع قدرة المستشفيات الميدانية”.

وأشار البلبيسي إلى أن:”عدد المسجلين على المنصة، التي خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح بلغ 1.267428 مليون، وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 571445 شخصا، فيما حصل 125105 شخصا على الجرعة الثانية”.

وأوضح الامين العام إلى:”وجود 300 ألف جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس متوفرة حاليا” ،وتابع بأنه تم “رصد آثار جانبية وصلت إلى حد الجلطة (تخثر الدم)، لأشخاص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن”.

