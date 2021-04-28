الصحة العالمية: حالات الملاريا في السودان تفوق ال 3 ملايين

أفادت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها إن نسبة الإصابة بمرض الملاريا في السودان بلغت 45% من جملة الحالات في إقليم شرق المتوسط.

واكد التقرير أن جملة الاصابات بمرض الملاريا في السودان بلغت اكثر من 3 ملايين حالة، وهناك 1,825 حالة وفاة عام 2019.

وتقدر المنظمة الدولية عدد الإصابات بالملاريا عالمياً بـ 22 مليون حالة منها عدد 409 ألف حالة وفاة مسجلة في 87 بلداً موبؤة بالملاريا.

وطبقا لـ(وكالة السودان للانباء) فإن هذه الاحصائية للسودان برغم تلقيه مبلغ (362,9) مليون دولار لمكافحة الملاريا لثلاث سنوات، من قبل صندوق الدعم العالمي لمكافحة امراض الملاريا والدرن والايدز.

وتعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون الوثيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا لتنفيذ المداخلات الملاءمة ذات المردودية لمكافحة الملاريا.

ويتضمن هذا توزيع توليفة المعالجات المرتكزة على الأرتيميسين، والفحوصات التشخيصية السريعة، والنامسويات المعالجة بمبيدات الحشرات الطويلة الأمد، وإدخال المعالجة المنزلية في إطار الاستراتيجية المعنية بالملاريا.

خلال عام 2011، قدم حوالي 4666 مرفقاً صحياً المعالجة المجانية بالتوليفة المرتكزة على الأرتيميسين.

وقد مثل هذا العدد 89% من مجموع عدد المرافق الصحية المستهدفة.

وكانت هذه التوليفة قد أدخلت إلى السودان أول مرة عام 2005، ويوصى بها بوصفها معالجة من الخط الأول للملاريا الناجمة عن المتصورة المنجلية وهي أكثر الطفيليات فتكاً للإنسان.

قامت منظمة الصحة العالمية بدعم التوزيع المجاني للناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات الطويلة الأمد للعائلات في المناطق المعرضة للخطر، وذلك بوصفها أكثر المداخلات كفاءة.