تركي آل الشيخ يتكفل ببناء نادي خارجي لنادي الهلال السوداني

تكفل المستشار تركي آل الشيخ، مستشار نادي الهلال السوداني، ببناء معسكره خارجي للنادي قبل نهاية شهر رمضان، استجابة لطلب المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لاستكمال مباريات الهلال في الدور الأول بالدوري السوداني.

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه على موقع فيس بوك، إن:” المستشار تركي آل الشيخ تكفل بمعسكر الفريق الأزرق، الذي سيكون بالعاصمة المصرية، القاهرة، وأكد النادي:” أن تركي آل الشيخ لن يدخر أي شيء من أجل مصلحة الهلال”.

وتابع الهلال “الأمر غير مستغرب من آل الشيخ الذي ظل داعمًا للأزرق منذ توليه الرئاسة الشرفية للنادي”.

وأوضح النادي السوداني، أن المستشار،:”منح مجلس إدارة الهلال، الخيار المطلق لاختيار المكان والمدة الزمنية وعدد أفراد البعثة، وذلك لإنجاح المعسكر”، مقدمين له الشكر والتقدير على الدعم المتواصل.

نادي الهلال السوداني يشكر تركي آل الشيخ لنقل لاعب إنتر ميامي إليه

أصدر مجلس الإدارة في نادي الهلال السوداني، بيانا شكر فيه الرئيس الفخري لنادي الهلال تركي آل شيخ، بعد إعلانه التعاقد الرسمي مع الدولي الجامايكي ألفاس باول، قادما من صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، متكفلا بقيمة الصفقة كاملة.

وجاء الشكر الموجه من نادي الهلال، في بيان عبر حسابه النادي الرسمي على “فيسبوك”، ذكر فيه أن “الهلال” أكمل “تعاقده مع نجم منتخب جامايكا ألفاس ألفيس باول، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم إضافي”.

الجدير بالذكر ان اللاعب الجامايكي ألفاس باول (26 عاما)، يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويجيد اللعب في قلب الدفاع.وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق ذاتة أعلن نادي الهلال السوداني عن أول هدية من تركي آل الشيخ مالك ألميريا الإسباني، بعد توليه منصب الرئيس الشرفي للنادي.

وكان آل الشيخ قد نشر، الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لرسالة تلقاها من قبل الهلال السوداني، من أجل تولي منصب الرئيس الشرفي للنادي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا قبوله الدعوة.

وقدم تركي آل الشيخ العديد من الوعود لجماهير الهلال السوداني، في مقدمتها إعادة الفريق إلى تسيد قارة أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وأعلن تركي آل الشيخ، عن حافز مادي كبير قدره 300 ألف ريال سعودي، في حالة تأهل الفريق لدوري مجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني، وفقًا لـ(العين الإخبارية).

The post تركي آل الشيخ يتكفل ببناء نادي خارجي لنادي الهلال السوداني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ