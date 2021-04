“سرت” تُطالب اللجنة العسكرية بإطلاق المحتجزين من كلا الطرفين

طالب أهالي مدينة سرت، اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” المجتمعون بالمدينة، بتنفيذ توصياتها التي اتخذتها في اجتماعاتها السابقة.

وتتمثل هذه التوصيات في فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة ،ونزع الألغام، فضلاً عن إطلاق المحتجزين من كلا الطرفين، بحسب “قناة 218 الليبية”.

ومن جهتهم عبرعدد من المواطنين والأهالي بمدينة سرت عن أملهم في التوصل إلى قرارات هامة ومصيرية لإنهاء الانقسام.

إلى جانب البدء الفوري بتنفيذ ما توصلت إليه اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة والتي تم تشكيلها خلال الاجتماعات السابقة.

الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى إنهاء معاناة المواطنين في التنقل والسفر عبر الطريق الساحلي.

وفي المقابل أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، اليوم الثلاثاء، أن فتح طريق سرت مصراته الساحلي (شمال وسط)، وصل إلى مراحله النهائية عقب الانتهاء من نزع الألغام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مدينة سرت بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني، و5 من طرف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

وأفادت اللجنة العسكرية بأن “فتح الطريق سرت مصراته في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية (لم يوضحها)” وفق البيان.

ونقل البيان تأكيد اللجنة “أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية”، دون تحديد موعدا للفتح.

من جانبه أثنى المنفي على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، مؤكدا تخصيص مبلغ مالي لها (لم يحدده) لدعم عملية فتح الطريق، وفق البيان.

كما عقد المنفي اجتماعا مشتركا مع اللجنة الفرعية “المنبثقة عن لجنة 5+5، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنا جهودهم ومجددا التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة” حسب البيان.

على صعيد منفصل، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي جميع الدول لمساعدة ليبيا على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وقال اللافي في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “تصريحات الخارجية كانت واضحه لا تحتاج تفسيرات ولا داعي للتلفيق والتحريف، لم تستثنِ أحد وعلى جميع الدول مساعدتنا في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا”، حسبما أفادت (بوابة إفريقيا الإخبارية).

وكانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أكدت أن حكومة الوحدة الوطنية، بدأت الحوار مع تركيا لإخراج قواتها من الأراضي الليبية.

