إسرائيل تؤجل البت في قضية طالبي اللجوء السودانيين لنهاية العام

قررت المحكمة العليا في إسرائيل أن على الدولة اتخاذ قرار بخصوص طالبي اللجوء السودانيين من إقليم دارفور وجبال النوبة وإقليم النيل الأزرق حتى نهاية العام الحالي.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الدولة تتفادى اتخاذ أي قرار حول طلبات هؤلاء علما بأن أقدمها عالق منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت العليا في حكمها إن على الدولة اتخاذ أي قرار بشأن طالبي اللجوء المذكورين، إما من خلال البت في طلبات اللجوء أو عن طريق صياغة حل آخر، يشمل اتفاقا يتيح لطالبي اللجوء الخروج من إسرائيل.



وقرر القضاة بالإجماع انه إذا لم تتوصل الدولة الى أي حل حتى نهاية العام، فسيتم إصدار بطاقة إقامة مؤقتة للذين قدموا طلباتهم بالحصول على اللجوء قبل يونيو عام 2017.

ويدور الحديث في هذه القضية عن 2445 طالب لجوء من المناطق السودانية التي شهدت أعمال عنف واسعة النطاق في الماضي.

وكان اذاعة الجيش الإسرائيلي، أفادت في فبراير من العام الماضي إن الحكومة السودانية وافقت على إعادة تل أبيب السودانيين الذين دخلوا الدولة العبرية خلال السنوات الماضية بطرق غير قانونية إلى بلادهم.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن آلاف السودانيين قد دخلوا أراضي الدولة العبرية خلال الـ 15 سنة الماضية، بقي منهم حوالي 6 آلاف بالبلاد بشكل دائم، تنوي تل أبيب تشكيل لجنة مختصة لإعادة “أكبر قدر منهم” إلى السودان، وهم في مجملهم من طالبي اللجوء والمهاجرين.

وحال عدم وجود علاقات بين البلدين في السابق دون ترحيل السودانيين اللاجئين والمهاجرين بطرق غير نظامية إلى بلادهم.

يأتي هذا الاتفاق بشأن الترحيل بين الخرطوم وتل أبيب غداة إعلانهما عن اتفاق تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

المصدر+ وسائل إعلام إسرائيلية