دوري أبطال أوروبا..التعادل الإيجابي يحسم لقاء ريال مدريد وتشيلسي

انتهى اللقاء الذي جمع كل من ريال مدريد الإسباني وضيفه تشيلسي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

جاء الهدف الأول في المباراة بواسطة الامريكي كريستيان بوايسيتش في الدقيقة 14 بعد تسديدة بيمناه إثرخطأ دفاعي، ليعادل بعدها الفرنسي كريم بنزيما النتيجة للميرنجي بالدقيقة 29 من عمر الشوط الاول ، بحسب موقع جول.

وفي سياق أخر ذكر تقرير صحفي إسباني، بان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معاقبة نادي ريال مدريد لكونه أحد المؤسسين لبطولة دوري السوبر الأوروبي، مشيرًا إلى عدم وجود أساس قانوني يمكن اليوفا من معاقبة الريال.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، قد هدد ريال مديد بعقوبات قاسية، من بينها استبعاد ريال مدريد من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وستعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم غدٍ الجمعة اجتماعًا تحدد فيه الاماكن النهائية لبطولة أوروبا، وتحليل ما حدث خلال الأسبوع الحالي.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “ماركا” الإسبانية قولها إن اللجنة التنفيذية ليست لديها الصلاحيات المتعلقة بمعاقبة ريال مدريد أو أي نادٍ آخر.

وأضافت الصحيفة أن الهيئة المسؤولة عن العقوبات في الاتحاد الأوروبي هي اللجنة التأديبية، حيث لا يوجد أي أساس قانوني لإجراء عقوبة محتملة، مشيرة إلى أن محكمة التحكيم الرياضي ستبطل صدور قرار حول العقوبة.

وذكرت الصحيفة أنها استمعت إلى عدد من الخبراء بقانون الرياضية، وأكد غالبيتهم أن ريال مدريد لم ينتهك قوانين المنافسة على دوري الأبطال، حيث لا توجد مادة تفيد بعدم إنشاء بطولة أخرى غير دوري الأبطال.

وأمس الأربعاء أصدر نادي يوفنتوس قرارًا رسميًا يقضي بانسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليج”، ليصبح عاشر فريق يتخذ خطوة الانسحاب بعد الضغوطات التي تعرضت إليها تلك الأندية.

وكانت أندية إنجلترا الستة “أرسنال وتوتنهام وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد” رفقة ثنائي إيطاليا الإنتر والميلان، مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قد أعلنوا انسحابهم بصورة رسمية، ليتبقى ريال مدريد وبرشلونة فقط.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي: “بالإشارة إلى البيان الصحفي الصادر عن نادي يوفنتوس في 19 أبريل 2021، وفيما يتعلق بمشروع إنشاء دوري السوبر الأوروبي والمناقشة العامة اللاحقة…نعلن الانسحاب من هذا المشروع، بالرغم من عدم استكمال الإجراءات اللازمة بموجب الاتفاق المبرم بين الأندية”.

The post دوري أبطال أوروبا..التعادل الإيجابي يحسم لقاء ريال مدريد وتشيلسي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ