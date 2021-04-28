زيادة كبيرة بأسعار العملات في البنوك السودانية والموازي يسجل ارتفاع تاريخي

شهدت اسعار صرف العملات الاجنبية ارتفاع بصورة نسبية في مستهل التداولات المالية الصباحية المبكرة اليوم الاربعاء في البنوك السودانية عقب صعود كبير سجلته اسعار العملات أمام الجنيه السوداني خلال الايام الماضية مقتربة من اعلى سعر وصلت اليه قبل التعويم وسط مخاوف من ارتفاع اضافي خلال التعاملات المسائية حيث يشهد السوق الموازي نشاطا كبيرا .

وقالت مصادر مصرفية لمراسل ان اسعار الدولار استقرت هذا الصباح امام الجنيه السوداني في السوق الموازي رغم وجود تباين من تاجر لاخر حيث بلغ متوسط سعر الدولار مبلغ 394 جنيها ووصل سعر العملة الامريكية للبيع مبلغ 396 جنيها وكان اعلى سعر صرف للورقة الخضراء مبلغ 395 جنيه.

فيما ارتفع صرف الدولار الامريكي في البنوك المحلية حيث بلغ 384.25 جنيه لدى بنك الخرطوم و384 جنيه لدى بنك امدرمان و382.9884 جنيه لدى بنك فيصل و 383.30 جنيه في البنك السعودي.

في سياق متصل قال الخبير الاقتصادي محمد الناير، إن الحكومة كان عليها توفير محفزات للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.

وأضاف الناير لوفق موقع العين الاخباري “كان على أسوأ الفرضيات، زيادة ساعات العمل في المصارف و البنوك السودانية ، وإنشاء صرافات جديدة تعمل حتى وقت متأخر من الليل

وأكد أن التراجع الجديد في قيمة الجنيه وما صاحبه من غلاء في الأسعار، يعد نتيجة حتمية لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون بناء احتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ورأى أن قرار تحرير سعر الصرف في البنوك السودانية كان من المفترض أن يتزامن معه توفير 5 مليارات دولار على الأقل لدى البنك المركزي.

أسعار العملات في السوق الموازي:

الدولار الامريكي 394.00 جنيها

الريال السعودي 104.50 جنيها

الدرهم الاماراتي 106.70 جنيها

اليورو 476.0 جنيها

الجنيه الاسترليني 556.00 جنيها

الجنية المصري 24.40 جنيها

الدينار البحريني 1000 جنيها

الريال القطري 105 جنيه

أسعار العملات في البنك المركزي:

الدولار 384.6067

الجنيه الاسترليني 533.8794

الدرهم الاماراتي 104.729

الريال السعودي 102.5782

الدينار الكويتي 1275.0943

الدولار الكندي 310.0692

ريال عماني 998.9265

الدينار البحريني 1020.1499

الريال القطري 105.6612