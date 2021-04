السلطات السعودية تتطيح بعصابة تمتهن المتاجرة بالنقود المزيفة

تمكنت السلطات الامنية السعودية من إلقاء القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالنقود المزيفة خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8.000.000 دولار أمريكي.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس في بيان أن” المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 أشخاص، مواطن و3 مقيمين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة”.

كما أشار إلى أن ” المتهمين يروجون لبيع ما يعادل 8.000.000 دولار أمريكي مزيفه مقابل مبلغ 2.000.000 ريال سعودي، متخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرا لهم” .

وفي سياق أخر كانت قد حظرت المملكة العربية السعودية ،دخول الفواكه والخضار من الأراضي اللبنانية، أو نقلها عبر أراضي المملكة حتى تقديم لبنان ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

جاء هذا الحظر، بعد إعلان السلطات السعودية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، إلى المملكة داخل شحنة (رمان).

وبحسب وسائل إعلام سعودية، تم اكتشاف المخدرات داخل ثمرات الرمان حيث وضعها المهربون.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، بعد ظهر اليوم، إن “الحظر سيبدأ من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 25 أبريل الجاري وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

وأضافت الوزارة، أن ” الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه”.

وأشارت الداخلية السعودية في بيانها إلى أن “القرار جاء نظراً لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم”.

