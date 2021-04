عمر النجيب: وزارة الصحة تواجه أزمة دواء حادة

كشف وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، عن أزمة الدواء الحادة تواجه وزارة الصحة.

وقال عمر النجيب أن أزمة الدواء ليست مثل باقي الأزمات، لافتاً إلى أنها نتائجها تتمثل في موت المرضى، بحسب ما جاء في موقع “الراكوبة”.

هذا وقد أعرب وزير الصحة السوداني عن أمله في أن تُحل الأزمة بكل شفافية، والوصول إلى حلول نهائية فيما يتعلق بأزمة الدواء.

مشيراً إلى بعض الإشكاليات المتمثلة في الكادر الصيدلاني، حيث قال “الوضع الصيدلاني سلبي في ظل أزمة حادة”.

وفي ذات السياق، تشهد الصيدليات في العاصمة الخرطوم، ندرة حادة في بعض أصناف الأدوية، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في الأسعار.

وبحسب حديث بعض الصيادلة بشارع الحوادث الخرطوم فإن هناك أدوية تباع في السوق الأسود ومن ضمنها دربات البندول، بحسب ما أورد “السوداني”.

كما أوضحوا أن سعر دربات البندول قفز إلى (6) آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن توزيعها يتم على المستشفيات فقط.

ومن جهتهم شكا العديد من المواطنين متحدثين عن معاناتهم في البحث عن الدواء، إلى جانب شكواهم عن ارتفاع الأسعار.

وفي وقت سابق استعرضت الصيدلانية سارة بدوي حجم الأزمة بشقيها على صعيد ارتفاع أسعار الدواء وندرتها، معلنةً اختفاء الأدوية المنقذة لحياة المريض كـ (الأنسولين) وحقن الجلطات والسيولة وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

على صعيد متصل، قامت دولة الهند، الأسبوع الماضي، بتسليم هدية إلى حكومة وشعب السودان، متمثلة في شحنة من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بزنه 5.9 طن، لمكافحة الوباء، فضلاً عن مكافحة الظروف الصحية العامة.

يذكر أن الهند ومنذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، ظلت في طليعة موردي الأدوية والعقاقير النوعية إلى الدول الأخرى، وفقاً لـ“السوداني”.

هذا قررت الهند، في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية التي يمر بها العالم، أن تكون عضوًا مسؤولاً في المجتمع الدولي وأن تتبنى وجهة نظر دولية وإنسانية.

وجاء في بيان لدولة الهند “لقد وقفت الهند وشعبها دائمًا بثبات إلى جانب حكومة وشعب السودان في السراء والضراء”.

وأضاف البيان “وستواصل مساعدة الإخوة والأخوات السودانيين من خلال تبادل التجارب والخبرات والموارد حيثما أمكن ذلك”.

