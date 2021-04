مدبولي : أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة عطلة رسمية بمصر

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، أنه من أجل التنظيم للعطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، فقد تقرر أن تكون أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة عطلة رسمية.

ونص قرار الدكتور مدبولي بأن يكون :”يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو/أيار عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص”، وفقا لموقع رئاسة مجلس الوزراء.

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها انها سجلت 1003 حالة إصابة جديدة بكورونا ،وهي المرة الأولى التي تتخطى الإصابات حاجز الألف منذ بداية العام .

و أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 224517 .

و اوضح مجاهد أنه تم رصد 61 وفاة بالفيروس ليرتفع الإجمالي في مصر إلى 13168 وفاة ، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 168665 حالة .

و في الساحة الطبية ، أقرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة خلال أيام، من أجل البدء في خطة تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث كشفت الوزيرة هالة زايد في مؤتمر صحفي ، عن توقيع اتفاقيتين بين شركة “فاكسيرا” المصرية لإنتاج اللقاحات، وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

وصرحت كذلك أن الاتفاقيتين سينتج عنهما تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لـ”كوفيد 19″ محليا، بهدف تغطية احتياجات مصر وإفريقيا.

كما أكد وزيرة الصحة المصرية أنها اجتمعت مع السفير الروسي في القاهرة، لبحث إمكانية تصنيع لقاح “سبوتنك في” الروسي محليا، بعد أن تم اعتماده من جانب السلطات الصحية المصرية.

وقالت: “تم تجهيز مصنع لقاحات تابع لفاكسيرا لزيادة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة سنويا”.

موضحة أن “الدول المصنعة للقاحات من حقها تفضيل شعوبها، وهذا سبب تأخر وصول اللقاحات إلى مختلف دول العالم”.

ولكن ومن جهة ثانية انتقدت الوزيرة “عزوف” الأطقم الطبية والمواطنين عن تسجيل طلبات تلقي اللقاحات، بعد أسابيع من توافرها في المراكز الصحية.

