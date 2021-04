قدّم الفنان السعودي، ​راشد الماجد​، أغنية “الزمان بخير”، كهدية إلي ولي العهد السعودي ​الأمير محمد بن سلمان​، وذلك بعد لقائه التلفزيوني أمس، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ​رؤية السعودية 2030​.

و الأغنية من كلمات الشاعر فهد المبدل، و لحنها الفنان السعودي راشد الماجد بنفسه و نشرها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

وأعربت الأغنية عن الإعتزاز والسعادة بالإنتماء لهذا الوطن، والفخر بالقائد الأمير محمد بن سلمان، والذي يعمل دوماً على تحقيق الأمنيات المستحيلة للشعب السعودي.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان السعودي أغنية “حسك وجودي”، من كلمات أنور المشيري، ألحان وإشراف وتنفيذ فهد الناصر وتوزيع محمد همام، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

وفي وقت سابق، حل الفنانان راشد الماجد، وماجد المهندس ضيفين على وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله، ضمن لقاءات “ضيف بدر”، التي ينظمها الوزير السعودي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام

وشارك المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، الجمهور بث حي يظهر فيها النجمان راشد الماجد، و ماجد المهندس، عقب مشاركتهم فى تحدى أغنية “محسود” الذى أطلقه الهضبة عمرو دياب قبل أيام وشارك فيه عشرات النجوم والفنانين.

ومن جانبة، شارك الهضبة عمرو دياب مقطع الفيديو الذي نشره ال الشيخ، كتب قائلاً “اوباااا !بعد نجوم العرب راشد وماجدـ، الأغنية ما بقتش بتاعتي، شكرا ابو ناصر”، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

وفي وقت سابق، عرض المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لصديقة الهضبة عمرو دياب اغنية جديدة لألبومة الجديد، حيث غرد للهوية قائلا:”حبيبي الألبوم اتقفل ولا لسه.. في حاجه جديدة عملتها النهاردة سميتها محسود … ياريت تسمعها ورأيك يا كبير”.

في الوقت نفسه رد عليه عمرو دياب، قائلًا: “أنا بتفائل دايمًا بالأغاني اللي بتبعتها في الآخر، ويالا بينا أنا جاهز عالتنفيذ“،وفقا لموقع اليوم السابع.

وفي سياق آخر، اثنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على موقف الفنان المصري تامر حسني بعدما قدم الأخير اعتذاره لزوجته نتيجة الخلاف الذي دار بينهما مؤخرًا.

The post راشد الماجد يهدي محمد بن سلمان أغنيته الجديدة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ