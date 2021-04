تربية الخرطوم تمنع فرض رسوم على تلاميذ الأساس

وجهت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن طريق مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية، حمزة الفحل، بعدم فرض أي مبلغ مالي على تلاميذ مرحلة الأساس.

هذا وقد وجه مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية الخرطوم بعدم فرض رسوم على التلاميذ لتسيير الامتحانات الصفية أو الشهادة.

وقال الفحل بحسب “وكالة السودان للأنباء” “ليس من حق أي مدير فرض رسوم لتسيير الامتحان”.

كما أوضح أن الوزارة وجهت كل الإدارات التعليمية بأن تكون تكلفة الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن من مبلغ المنحة المدرسية.

مضيفاً أن امتحانات النقل في الصفوف الصغرى “من الأول إلى السابع” تم رفع تكلفتها لحكومة الولاية للتصديق عليها.

مشدداً على ضرورة أن تلتزم الإدارات في الحليات والمدراء في المدارس بعدم فرض رسوم على التلاميذ.

قائلاً: “أن التجربة التي بدأناها العام المنصرم ستتواصل ولن نتراجع عنها، وهي إقامة الامتحانات من دون فرض رسوم وأعباء مالية على الأسر”.

في سياق آخر، قالت منظمة اليونيسيف في السودان إن قرابة الـ(1.8) مليون طفل يعانون من نقص الغذاء ومن أزمة طوارئ الأمر الذي يقودهم لترك الدراسة في حال لم يتحصلوا على الدعم الكافي.

وذكرت المنظمة أن ضمان تواجد الأطفال للحضور إلى المدارس في ظل جائحة كورونا فلا بد من تحسين الوصول إلى إمدادات المياه، لافتة إلى وجود (55) % من المدارس لا توجد لها مصادر مياه محسنة، حسبما أفاد موقع (الترا سودان).

وانتقدت اليونيسف أوضاع المدارس على الصعيد الصحي في السودان، مؤكدة أن الدراسة أثبتت وجود (9.9)% من جميع المدارس في البلاد توفرت بها أماكن لغسل اليدين بالماء والصابون.

وقالت إن هنالك (2.7) مليون طفل في سن المدرسة بحوجة إلى المساعدة التعليمية خلال العام الجاري، ومن بين هؤلاء سيكلف (2.2) مليون طفل، وهم حوالي (1.21) مليون فتاة و(990) ألف فتى، سيكلفون (125) مليون دولار أمريكي في العام 2021 للاستجابة لخطة التعليم.

وأكدت اليونيسيف أنه منذ الشهر الماضي تلقى قطاع التعليم (698) ألف دولار، وتشكل (0.5)% من متطلبات خطة الاستجابة لقطاع التعليم هذا العام.

وأبان تقرير منظمة اليونيسيف في السودان أن عملية نقص الغذاء تعد من المهددات في عملية ترك الأطفال للدراسة، الأمر الذي يحتم تكاتف جميع الأدوار لضمان استمرار تلقي الأطفال للتعليم.

