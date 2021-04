هاني سلامة يوجه رسالة للجمهور بعد نهاية مسلسله “بين السما والأرض”

وجه النجم المصري هاني سلامة رسالة إلى جمهوره عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “بين السما والأرض” التي عرضت يوم أمس الثلاثاء.

وطالب سلامه من جمهوره إبداء رأيهم في العمل الفني، قائلًا عبر “إنستغرام: “انتهت رحلة مسلسل بين السما والأرض.. أتمنى يكون المسلسل عجبكم وقدرنا نقدملكم عمل يليق بيكم.. وحابب أعرف رأيكم في المسلسل بشكل عام؟”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ويعتبر مسلسل “بين السما والأرض” بمثابة العودة مجددًا لتقديم الأعمال الدرامية بالنسبة للفنان هاني سلامة، جراء غيابه لسنوات، وهو المسلسل المأخوذ من رواية الأديب نجيب محفوظ.

كما يمثل فكرة مأخوذة من عمل سينمائي تم عرضه في السابق، حيث تدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائي يحدث فيه عطل ويحبس مجموعة من الشخصيات.

ونال مسلسل بين السما والأرض، إعجاب الكثير من المتابعين خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث تصدر التريند واعتبر أحد أهم وأنجح الأعمال في هذا الموسم.

وشكل عرض المسلسل من خلال 15 حلقة بسرعة في الإيقاع العرض وتجنب تطويل الأحداث مما جعله مركزًا بصورة كبيرة خاصة فيما يخص حالة الإثارة والتشويق.

وشكل مسلسل بين السما والأرض ثنائية رائعة بين هاني سلامة والنجمة درة، وبدى واضحًا الانسجام الكبير بينهما خلال أحداث المسلسل الذي يجسدان فيه كزوجان.

وفي وقت سابق، كشف السيناريست والفنان المصري إسلام حافظ، عن شخصية الفنان هاني سلامة خلال أحداث مسلسل “بين السما والأرض”، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

“بين السما والأرض” من إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينجرى، حيث من المقرر عرض المسلسل في 15 حلقة بالماراثون الرمضاني القادم، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ونشر مؤلف العمل صورة لوك هاني سلامة الذي سيجسد شخصية “الدكتور حميد سراج الدين” في المسلسل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك معلقاً: “دكتور حميد سراج الدين قريبًا”، ليكشف أن سلامة سيجسد دكتور في المسلسل المأخوذ من الفيلم القديم الذي يحمل نفس الاسم للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.

وتدور أحداث مسلسل “بين السما والأرض” خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائي وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.

