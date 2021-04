الفنانة نوال الزغبي تطالب بعدم التنظير علي الفنانين

دعت الفنانة اللبنانية، ​نوال الزغبي​، إلي عدم التنظير على الفنانين وقول لهم ما يفعلون أو مايفعلون، قائلة: “ما بقى حدا ينظّر على الفنانين كيف لازم يتصرفوا وكيف لازم تكون مواقفن”.

كما شددت الفنانة اللبنانية، على أن نرحم بعضنا البعض، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر على العالم، حيث قالت: “لو تمكنت من رؤية قلوب البشر لرأيت في كل قلب قصة وجع فلنرحم بعضنا بعضا”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أنها تعيش “الوجع والذل والكرامة المفقودة”، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تخيم على بلادها.

وقالت في تغريدة بحسابها على تويتر: “أنا مواطنة لبنانية قبل ما كون فنانة… عايشة متلي متل كل العالم بالوجع والذل والكرامة المفقودة”.

وأضافت: “رح ضل عبر عن وجعنا ورح ضال طالب بكرامتنا وما رح أسكت عالذل اللي عم منعيشوا”.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، منذ نحو عام ونصف العام، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم، وسط اتهامات من قبل محتجين للنخبة السياسية بالفساد والاستيلاء على مقدرات الشعب.

ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.

غرَّدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تعليقاً على إصابة وزير الصحة اللبنانية بهاشتاغ متداول “لا داعي للهلع” الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل.

إذ اعتقد رواد مواقع التواصل أنها تسخر من إصابة وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، بفيروس كورونا المستجد وهو ما نفاه مدير أعمالها وشقيقها مارسيل الزغبي، بحسب سبوتنيك.

وتصدر الهاشتاغ التريند في دول عربية عديدة بعد إصابة الوزير، ولكن تغريدة نوال الزغبي المرفقة بالهاشتاغ عرضتها لحملة انتقادات لاذعة، واصفةً إياها بأنها تشمت في إصابة وزير من بلادها.

مارسيل الزغبي، رد على الاتهامات، وقال: “الهجوم على نوال واتهامها بالشماتة بإصابة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، ​حمد حسن​، بفيروس كورونا​، غير مبرر ونحن لا نشمت أساساً بمرض أحد، ونتمنى لحسن ولعائلته وكل المصابين الشفاء العاجل”.

