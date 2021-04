رواء أبو مرشد.. صحفية تتعرض للاعتداء على يد عناصر “حماس”

على خلفية “اعتداء عناصر أمنية في قطاع غزة بحق الصحفية رواء أبو مرشد” استنكرت نقابة الصحفيين الحادث واعتبرته “همجي وغير مقبول”.

وصرحت الصحفية رواء أبو مرشد خلال إفادة لـ “نقابة الصحفيين الفلسطينيين” أنه: “أثناء عملية تصوير يوم الأحد الماضي في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى حضر عنصران من الضبط الميداني التابعين لحركة “حماس” وقاما بمنعها وزميليتها من التصوير ومصادرة الجوال الخاص بزميلتها واحتجازهم لحين وصول الشرطة النسائية بالرغم من كشفها لهم عن طبيعة عملهم الصحفي”.

وأشارت إلى أنه: “بعد تواصلها مع داخلية غزة تم السماح لهما بمغادرة المكان وأثناء تسليمها بطاقتها تلفظ عليها عنصر الضبط بكلمات جارحة بسبب مظهرها العام، وعدم ارتداء الحجاب، والذي قابلته بالاستنكار والرفض، فما كان منه إلا استلال غصن شجرة والبدء في الاعتداء الهمجي عليها ما تسبب بجراح في كافة أنحاء جسمها، نقلت على إثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة، وحررت تقرير طبي بما تعرضت له من اعتداء، حيث تقدمت بشكوى بالحادثة إلى داخلية غزة”.

وأدانت النقابة هذا “الاعتداء الهمجي وغير المقبول من عنصر أمني تابع لحركة “حماس” بحق صحفية مشهود لها بعملها الصحفي وتغطيتها الدائمة لمسيرات العودة، فإنها تحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء المشين وغير الأخلاقي ، وتطالبها بالاعتذار علنا لها وإعادة الاعتبار للزميلة الصحفية” .

وأشارت النقابة إلى أنها “ستتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية من أجل محاسبة منفذ هذا الاعتداء قانونيا ونقابيا، وستتابع الاجراءات التي ستتخذها حركة “حماس” بهذه الجريمة النكراء بحق الصحفية أبو مرشد، محذرة من اجراءات نقابية ستقوم بها في حالة عدم رد الاعتبار لها نتيجة هذا الاعتداء الآثم”، وذلك وفق روسيا اليوم.

وفي الشأن الفلسطيني، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأربعاء ، النار على عدد من مراكب الصيد الفلسطينية في بحر قطاع غزة كما أطلقت النار صوب أراض زراعية شرق خان يونس.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت الشرطة البحرية في غزة إنه”لا قرار لديها بمنع الصيادين من دخول البحر ولا مانع من ممارسة الصيادين لعملهم داخل البحر مع البقاء قدر الإمكان بعيدين عن نقاط التماس والمناطق الحدودية حفاظا على أرواحهم”.

ومن جهتها كانت قد أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين أن السلطات الإسرائيلية قلصت مساحة الصيد في بحر غزة إلى 9 أميال اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الاثنين الماضي.

