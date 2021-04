أصيبت الممثلة المصرية، روجينا، أثناء تصوير مسلسلها “بنت السلطان”، الذي يُعرض في رمضان 2021، وتم نقلها إثر ذلك إلي المستشفي.

حيث نشر الفنان المصري حسن أبو الروس، المشارك معها في المسلسل، صورة تظهر فيها الممثلة روجينا ظهرت فيها بوجه “متورم”، وذلك عبر حسابه على موقع “إنستغرام”.

وتحدث أبو الروس، عن كواليس إصابة روجينا، قائلا “إنها وأثناء تصوير مسلسلها تعرضت لجرح عميق في وجهها، وعند نقلها للمستشفى تقرر إجراء 7 غرز تجميلية لوجهها”.

وأضاف أبو الروس: ”الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية إستكملت التصوير بكل براعه وجدية ووجهها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درسا لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل”.

يذكر، أن الفنانة المصرية روجينا، تشارك في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل “بنت السلطان”، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

إحتفلت الفنانة المصرية روجينا، بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يوافق يوم أمس الثلاثاء 29 ديسمبر.

حيث نشرت روجينا، عبر حسابها علي إنستجرام، صورًا تجمعهما، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا عمري.. كل سنة وأنت حبيب العمر، ورفيق الرحلة والسند والأمان وكبير العائلة وأبو البنات، كل سنة وأنت حبيبي.. كل سنة وأنت دايما في قلبي”.

الجدير بالذكر أن أشرف زكي هو مخرج مسرحي وممثل، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، و بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من أعماله التليفزيونية “خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم”.

وشارك نقيب المهن الموسيقية، في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام “عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته”، بحسب ماذكر في موقع مصراوي.

وما لايعرفه البعض أن فرق العمر بين روجينا وأشرف زكي كبير، فهي تصغره بـ13 سنة، روجينا تبلغ من العمر 47 عامًا، أما أشرف زكي فهو من مواليد 1960 ويبلغ من العمر 60 عامًا.

ومن جانبها، صرحت المخرجة مايا زكي، ابنة أشرف زكي، في تصريح من خلال اللقاء التلفزيوني عن والديها، قائلة «والدي بالرغم من شغله بيعرف يلاقي الوقت المناسب لينا، دائمًا هفضل فخورة بيه، ربنا يخليه لينا».

The post إصابة الممثلة روجينا أثناء تصويرها مسلسلها بنت السلطان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ