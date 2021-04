كأس العرب 2021 .. القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة

تم يوم أمس سحب قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم والتي من المقرر إجرائها في قطر، ما بين 1 و18 ديسمبر القادم وسيشارك 16 منتخب في النهائي.

وجاء في “موقع RT” مقال نشرته صحيفة “آس” الإسبانية حول القيمة السوقية لمنتخبات الفئة الأولى المشاركة في كأس العرب 2021 وهي المنتخبات العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وجاء ترتيب الفرق المشاركة من الأغلى إلى الأقل ثمناً كالآتي :

1- منتخب المغرب – تصل القيمة السوقية للاعبيه مجتمعين إلى نحو 222.4 مليون يورو.

2- الجزائر – 178.35 مليون يورو والأغلى من بين لاعبيه وفقا لأرقام “ترانسفير ماركت” هو رياض محرز، نجم مانشستر سيتي بـ42 مليون يورو.

3- مصر – بقيمة سوقية تبلغ 159.65 مليون يورو، والأغلى بين لاعبي الفراعنة وأغلى لاعب عربي بشكل عام هو محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بقيمة سوقية تبلغ 110 ملايين يورو.

4- تونس – 49.73 مليون يورو، وتليها: 5- الإمارات – 25.03 مليون يورو

6- السعودية 22.58 مليون يورو، وتليها: 7- قطر – 14.78 مليون يورو

8 – العراق – 7.18 مليون يورو ، وتليها 9- سوريا – 5.25 مليون يورو

قرعة كأس العرب 2021

وفي سياق منفصل، أبانت قرعة كأس العرب 2021، عن مواجهات “نارية” بين المنتخبات العربية، أبرزها مواجهة “كلاسيكية” بين الجزائر ومصر وسحبت قرعة كأس العرب ، البطولة الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء.

حيث وضعت قرعة كأس العرب المنتخب المصري مع نظيره الجزائري، في المجموعة الرابعة، بالإضافة للفائز من لقاء لبنان وجيبوتي، والفائز من لقاء ليبيا والسودان.

كما وقعت قطر المستضيفة إلى جانب العراق في المجموعة الأولى، بانتظار الفائز من لقاء البحرين والكيوت، والفائز من لقاء عمان والصومال، ليكتمل الشكل الرباعي للمجموعة.

أما بخصوص المجموعة الثانية، فضمت كلا من تونس والإمارات وسوريا، بالإضافة للفائز من لقاء موريتانيا واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة لقاء قمة آخر، بين السعودية والمغرب، إلى الجانب الفائز من الأردن وجنوب السودان، وفلسطين وجزر القمر.

وستنطلق البطولة في مطلع ديسمبر المقبل، بدور الملحق أولا، ثم دور المجموعات الذي سيضم 16 منتخبا.

