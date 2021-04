مستشار السيسي: سنتجه للإغلاق مالم نلتزم بالاشتراطات الصحية

وجه مستشار الرئيس المصري محمد عوض تاج الدين اليوم الأربعاء، رسالة حذر فيها المواطنين من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء، حتى لا تضطر الدولة للجوء للإغلاق.

وقال مستشار السيسي إنه “لا يوجد رصد لحالات أو أعراض جديدة لم تحدث من قبل لفيروس كورونا، مع الوضع في الاعتبار أن أي التهاب فيروسي وحتى الإنفلونزا الموسمية، قد يأتي منها بعض التداعيات التي تؤثر في الأجهزة الأخرى، لكن ما زال المرض تنفسي، وما زال العضو الأساسي الذي يعاني من هذا المرض هو الجهاز التنفسي”.

وتابع المستشار:”أن فيروس كورونا مرض معدي وطريقة انتشاره لم تتغير، مشددا “على ضرورة الحذر، فليس كل مصاب يعاني من أعراض، فالبعض يعتقد أنه يعاني من دور برد عادي، لذلك يجب التركيز والاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لأنها رقم واحد قبل أي شيء، والمصاب قد يعدي أكثر من شخص”.

وأكد تاج الدين:”أن الدولة حريصة بشكل كبير على عمل توازن دقيق بين الحالة الوبائية ومصلحة المواطنين الصحية وحياتهم وبين الحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أن لجنة إدارة الأزمة منعقدة بشكل دائم ليل نهار، وإذا احتاج الأمر لإجراءات جديدة سيتخذ على الفور”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها انها سجلت 1003 حالة إصابة جديدة بكورونا ،وهي المرة الأولى التي تتخطى الإصابات حاجز الألف منذ بداية العام .

و أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 224517 .

و اوضح مجاهد أنه تم رصد 61 وفاة بالفيروس ليرتفع الإجمالي في مصر إلى 13168 وفاة ، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 168665 حالة .

و في الساحة الطبية ، أقرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة خلال أيام، من أجل البدء في خطة تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث كشفت الوزيرة هالة زايد في مؤتمر صحفي ، عن توقيع اتفاقيتين بين شركة “فاكسيرا” المصرية لإنتاج اللقاحات، وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

وصرحت كذلك أن الاتفاقيتين سينتج عنهما تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لـ”كوفيد 19″ محليا، بهدف تغطية احتياجات مصر وإفريقيا.

