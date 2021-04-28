في إطار العلاقات بين السودان وإسبانيا.. اتفاق تعاون لإدارة مخاطر الفيضانات

اتفق السودان وإسبانيا عللى التعاون في كيفية إدارة مخاطر الفيضانات والإنذار المبكر ، وتبادل الخبرات حول سبل إدارة المياه ، وإعادة استخدام المياه في مجال الري.

وذلك في لقاء إسفيرياً نظمته السفارة الإسبانية بالتعاون مع وزارتي البيئة والسكان الإسبانية وزارة الري والموارد المائية بالسودان.

تفاصيل اللقاء

وترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الري ، ضو البيت عبد الرحمن منصور ، بينما ترأس الجانب الإسباني سفيرها بالسودان ، البرتو اوثلاي.

وقدمت في اللقاء عدداً من الأوراق من قبل خبراء ومختصين من البلدين ، في محاور إعادة استخدام المياه والفيضانات والإنذار المبكر والإدارة المتكاملة للمياه. واستعرضت الأوراق ، تجربتي البلدين في قضايا المياه وإدارة الموارد المائية وإدارة الفيضانات ، كما استعرض الجانب الإسباني تجربة تدوير مياه الصرف الصحي واستخدامها في قطاع الري ، بعد معالجتها بطريقة آمنة.

وقال وكيل وزارة الري في تصريحات صحفية ، إن اللقاء يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات مع إسبانيا ، في مجال إستخدامات المياه. وأكد منصور ، استعداد الوزارة هذا العام للفيضانات ، بإنشاء مراكز إنذار مبكر في عدد من المناطق ، إلى جانب الاعتماد على هيئة الإرصاد الجوية ، بإعداد نشرات يومية عن الأمطار وحالة الطقس.

تشابه في التوزيع

من جانبه ، قال السفير الإسباني بالخرطوم ، إن اللقاء جاء في إطار تبادل المعلومات والتجارب بين البلدين.

وأشار ، إلى التشابه في توزيع موارد المياه في البلدين ، لافتاً إلى أن السؤال المهم الذي يحتاج إلى إجابة ؛ هو كيفية إدارة المياه في سياق اللا مركزية، كما هو الحال في السودان وإسبانيا.

ولفت الدبلوماسي الإسباني ، إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات للاستخدام الأمثل للمياه لفائدة سكان البلدين.

“ورقة”

واستمع المجتمعون ، إلى ورقة حول إدارة المياه في السودان ، قدمها المسؤول بالمجلس الأعلى للبيئة ، إبراهيم بليلة ، بالاضافة الى ورقة حول الفيضانات ونظام الإنذار المبكر في السودان ، قدمها من وزارة الري ، رضوان عبد الرحمن ، بجانب عدد من الأوراق المماثلة من الجانب الإسباني.