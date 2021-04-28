حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الألف اصابة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن استمرار إرتفاع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا التى تخطت حاجز الألف إصابة يومية.

وسجلت وزارة الصحة السعودية عن تسجيلها اليوم 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 415281 حالة، في حين تم تسجيل 867 حالة تعاف جديدة من هذا الفيروس، ليصبح الإجمالي 398,454 حالة معافاة.

وسجلت الوزارة 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 6935 حالة وفاة.

هذا وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 9892 والحالات الحرجة 1298 حالة.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة السعودية، عن توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد الحوامل، بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

حيث نشرت وزارة الصحة السعودية، تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر قالت فيه: “تعلن وزارة الصحة إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

وأردفت الوزارة في بيانها: “تشير الدراسات لعدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل”.

الجدير بالذكر، أنه قد أعلنت الوزارة يوم أمس السبت، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات جراء الإصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة مؤكدة، ومجموع الوفيات إلى 6887 حالة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وكانت السلطات السعودية، قد فرضت عقوبة مشددة على كل شخص يتعمد نقل فيروس كورونا، واعتبرته من الجرائم التي تضر بمنظومة الصحة العامة.

وفي بيان نشرته النيابة العامة السعودية جاء فيه: أن “جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين تستوجب العقوبة”، موضحة أن “كل من تعمد نقل عدوى كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا أو نظاما”.

وأضافت: “يعاقب القانون بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، كما وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة”.

وبينت أنه “يضاف إلى ذلك عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها”.

وفي السياق، أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قبل أيام، عن تلقيها عدد ٣٤ بلاغ حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية من أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا”.

The post حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الألف اصابة appeared first on Souk Ukkaz News.

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