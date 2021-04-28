مدبولي يُصدر تعليمات بشأن الاحتفالات الجماهيرية في مصر

ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، وناقش معهم مستجدات الوضع الوبائي في مصر.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص في الوقت الراهن بعد ان شهدت مصر تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد الإصابات.

ومن أهم ما تم التشديد عليه هو منع إقامة الاحتفالات والفعاليات الجماهيرية في الوقت الجحالي وطلب من الوزارات والجهات المعنية متابعة الالتزام به.

كما وجه مدبولي المعنيين للتعامل بحزم مع المراكز التجارية والمقاهي التي لا تلتزم بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إغلاقها بشكل فوري، بحسب سكاي نيوز عربية.

وفي السياق كان قد أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، أنه من أجل التنظيم للعطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، فقد تقرر أن تكون أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة عطلة رسمية.

وجاء في نص قرار الدكتور مدبولي: “يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو/أيار عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص”.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أنها سجلت 1003 حالة إصابة جديدة بكورونا ،وهي المرة الأولى التي تتخطى الإصابات حاجز الألف منذ بداية العام .

و أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 224517 .

و أوضح مجاهد أنه تم رصد 61 وفاة بالفيروس ليرتفع الإجمالي في مصر إلى 13168 وفاة ، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 168665 حالة .

فيما كشفت الوزيرة هالة زايد في مؤتمر صحفي ، عن توقيع اتفاقيتين بين شركة “فاكسيرا” المصرية لإنتاج اللقاحات، وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

وصرحت كذلك أن الاتفاقيتين سينتج عنهما تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لـ”كوفيد 19″ محليا، بهدف تغطية احتياجات مصر وإفريقيا.

كما أكد وزيرة الصحة المصرية أنها اجتمعت مع السفير الروسي في القاهرة، لبحث إمكانية تصنيع لقاح “سبوتنك في” الروسي محليا، بعد أن تم اعتماده من جانب السلطات الصحية المصرية.

وقالت: “تم تجهيز مصنع لقاحات تابع لفاكسيرا لزيادة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة سنويا”.

موضحة أن “الدول المصنعة للقاحات من حقها تفضيل شعوبها، وهذا سبب تأخر وصول اللقاحات إلى مختلف دول العالم”.

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